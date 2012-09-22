330 نظامی ارتش به کودتا متهم شدند/فرماندهان ارشد در میان متهمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، رسیدگی به این پرونده که به "چکش سنگین" معروف شده دو سال طول کشید.

برنامه کودتا در ترکیه توسط ارتشیان این کشور در سال 2003 میلادی آشکار شد و پس از آن تعداد زیادی از افسران عالیرتبه ترکیه به اتهام مشارکت در این پرونده بازداشت شدند.

برهمین اساس، شعبه ۱۰ دادگاه جرایم سنگین استانبول، ۳۳۰ نظامی ترکیه را دیروز جمعه ۳۱ شهریور به اتهام تلاش برای کودتا علیه دولت ترکیه به حبس مجکوم کرد.

آخرین جلسه محاکمه ۳۶۴ نظامی بازنشسته و درحال خدمت ترکیه دیروز جمعه برگزار شد که ۳۴ نفر از متهمین نیز تبرئه شدند. بر همین اساس، فرمانده سابق ارتش ترکیه ژنرال چتین دوغان، فرمانده سابق نیروی هوایی ترکیه ژنرال هلال ابراهیم فیرتینا و فرمانده سابق نیروی دریایی دریاسالار اوزدن اورنک هر کدام به ۲۰ سال زندان محکوم شدند.

شش ژنرال سابق دیگر نیز، از جمله بیلگین بالانلی فرمانده دانشگاه های نظامی، "شکری ساری ایشیق" دبیر کل شورای امنیت ملی نیز به ۱۸ سال زندان محکوم شدند.

دادستانی ترکیه با درخواست ۱۵ تا ۲۰ سال زندان برای ۳۶۵ متهم که ۳۶۴ نفر از آنها سمت‌های نظامی داشته‌ اند، اعلام کرده بود که این افراد در سال ۲۰۰۳ توطئه ‌ای برای ایجاد هرج و مرج در کشور طراحی کرده بودند که زمینه مداخله نظامی در کشور و کنترل قدرت سیاسی توسط نظامیان سکولار را هموار می ‌کرد.

با این حال شمار قابل توجهی از کار‌شناسان سیاسی و فعالان مدنی ترکیه نیز بر این باورند که دولت ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان درصدد تضعیف هرچه بیشتر قدرت نظامیان سکولار طرفدار جدایی دین از سیاست است.

زمزمه‌ ها درباره بازداشت ژانرالهای ارشد ترکیه به اتهام طراحی کودتای موسوم به "بالیوز" به معنای "چکش سنگین" ۰ ژانویه ۲۰۱۰ در مطبوعات ترکیه انعکاس یافت. اولین بار روزنامه "طرف" ترکیه با انتشار گزارشی از بازداشتهای نظامیان ترکیه، اتهام آنها را تلاش برای سرنگونی دولت اردوغان و بمبگذاری در مسجد "فاتح" استانبول عنوان کرد.

این محل یکی از مساجد بزرگ ترکیه است که محل اقامه نمار جمعه شمار کثیری از مسلمانان، همچنین محل اجرای کنفرانسهای عمومی است.

بر اساس اتهاماتی که در دادگاه مطرح شد، این نظامیان با رهبری ژنرال دوغان بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۲، علاوه بر بمب گذاری در مسجد فاتح و چند مسجد دیگر، همچنین نقشه سرنگونی چند هواپیمای نظامی ترکیه، در دست گرفتن کنترل داروخانه ‌ها و بیمارستانها، بستن سازمانهای غیردولتی و بازداشت فعالان سیاسی و روزنامه ‌نگاران را نیز طراحی کرده بودند.

نقشه نهایی کودتا در ماه مارس ۲۰۰۳ طی سمیناری در قرارگاه‌ های ارتش مذاکره شده بود، اما به گزارش روزنامه زمان ، دولت ترکیه در ژانویه ۲۰۱۰ به واسطه یک خبرنگار که اسناد توطئه کودتا را به دست آورده بود، از موضوع آگاه شد و موج بازداشتهای نظامیان آغاز شد.

اولین جلسه دادگاه در دسامبر ۲۰۱۰ برگزار شد و جلسه روز جمعه نیز یکصد وهشتمین جلسه دادگاه بود که با حضور ۵۰۰ ناظر، ۶۰ نماینده رسانه‌ ها و ۳۰ وکیل برگزار شد.