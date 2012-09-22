262 هزار دانش آموز همدانی سال تحصیلی جدید را آغاز کردند

عباس حسنی محتشم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با فرارسیدن ماه مهر و ماه مدرسه 262 هزار و 520 دانش آموز در دو هزار و 933 مدرسه با احتساب کودکستان ها سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه این تعداد دانش آموز در 10 هزار و 721 کلاس درس آموزش خواهند دید، اظهار داشت: از تعداد کلاس های آماده شده برای سال تحصیلی جدید در استان همدان، 979 کلاس برای 24 هزار و 702 دانش آموز پایه اول ابتدایی و 893 کلاس درس برای 22 هزار و 907 دانش آموز پایه ششم ابتدایی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان عنوان کرد: پنج هزار و 891 کودستانی، یک هزار و 579 دانش آموز استثنایی، 142 هزار و 31 دانش آموز ابتدایی، 45 هزار و 860 دانش آموز راهنمایی و 67 هزار و 17 دانش آموز در مقطع متوسطه در سال جدید مشغول به تحصیل خواهند شد.

وی افزود: امسال در استان همدان 21 مدرسه قرآنی با پذیرش یک هزار دانش آموز در پایه اول تا سوم ابتدایی راه اندازی شده است.

حسنی محتشم در رابطه با هوشمندسازی مدارس نیز گفت: تاکنون 493 مدرسه دولتی در قالب یک هزار و 413 کلاس درس و 194 مدرسه غیردولتی با 224 کلاس درس در سطح استان همدان هوشمندسازی شدند.

وی از بازگشایی 92 درصدی مدارس استان در شیفت ثابت صبح خبر داد و افزود: برای در سال تحصیلی جدید همه مدارس شهری به شبکه ملی اینترانت متصل شدند.

وی ادامه داد: 17 هزار نفر از دانش آموزان تحت پوشش طرح مدارس قرآنی، 70 هزار نفر در طرح سباح، 24 هزار و 129 نفر در طرح طناورز و 87 هزار و 210 دانش آموز در طرح سلامت مشارکت دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان همچنین از افزایش چشمگیر هنرستان ها و کاردانش به 160 باب در سطح استان خبر داد و گفت: رشته های مهارتی هنرستان ها نیز به 74 رشته افزایش یافته است.