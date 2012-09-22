کتابخانه تخصصی علوم و معارف قرآنی پیامبر اعظم (ص) در سنندج افتتاح شد

اسماعیل رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: راه اندازی مراکز قرآنی در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه فعالیت های قرآنی به ویژه این که معظم له قرائت و تلاوت را مقدمه حاکمیت فضای فرهنگی قرآن در جامعه می دانند و لازمه آن را در مرحله اول انس با قرآن و سپس فهم معارف قرآن و تدبر در آیات و کلمات قرآن و نهایتا عمل به قرآن را هدف نهایی فعالیت های قرآنی بر می شمارند، لازم و ضروری است.

وی با اشاره به آماده شدن بستر حاکمیت فرهنگی قرآن در جامعه بیان کرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان در راستای ایجاد زیرساخت های لازم برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص فعالیت های قرآنی که مورد تاکید سرپرست سازمان اوقاف است اقدام به راه اندازی و افتتاح کتابخانه تخصصی علوم و معارف قرآنی با نام پیامبر اعظم (ص) در شهرستان سنندج می کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان بیان کرد: احداث این مراکز قرآنی، قرآن پژوهان و مانوسین با قرآن و جویندگان معارف عمیق قرآنی را در جستجوی بهتر و راحت به منابع علمی و تفاسیر معتبر قرآن و دسترسی آسان کمک می کند.

رستمی در پایان اعلام کرد: یکی از مصوبات سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری مدظله در سال 88 به استان کردستان احداث دارالقرآن سنندج است که در جوار مرقد مطهره امام زاده هاجره خاتون در حال احداث است و تا تکمیل و راه اندازی آن موقتا این دارالقرآن در کنار کتابخانه تخصصی علوم قرآنی پیامبر اعظم (ص) دائر می شود و علاقه مندان به معارف قرآنی در این محل فعالیت های قرآنی خویش را انجام دهند و بعد از تکمیل ساختمان در حال احداث به آنجا منتقل می شود.