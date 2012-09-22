پاسخ درودگر به اظهارات عابدینی/ نرود میخ آهنین در سنگ!

صادق درودگر، مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی در واکنش به اظهارات امیر عابدینی به خبرنگار مهر اظهار داشت: در مصاحبه قبلیام از آقای عابدینی درخواست کرده بودم که ایشان در اظهارنظرهای خود شان یک مدیر را حفظ کرده، اظهاراتی در جایگاه یک مدیرعامل باشگاه داشته باشد و از هر ادبیاتی استفاده نکنند اما ظاهرا نرود میخ آهنین در سنگ!
وی در ادامه افزود: آقای عابدینی در مصاحبهای که با خبرگزاری مهر داشته عنوان کرده است که میترسم جواب درودگر را بدهم و او با چاقو مرا مورد ضرب و جرح قرار دهد. در پاسخ به ایشان باید بگویم آنهایی که این و آن را با چاقو میزنند، موادی را مصرف میکنند. اما من اینطور نیستم و یک آدم عادیام که بیش از 30 سال سابقه مدیریتی دارم و در دانشگاه تحصیلکردهام. من آدمی نیستم که حالتم تغییر کند و به دیگران حمله کنم.
مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی خاطر نشان کرد: ادبیات یک مدیر باید متفاوت با دیگر افراد جامعه باشد به ویژه مدیری که سالها در عرصه ورزش حضور داشته و در سوابقش مدیریت در اموری دیگر نیز دیده میشود. متاسفانه آقای عابدینی در اظهارنظر خود از ادبیاتی زشت استفاده کرده که شایسته یک مدیر در جایگاه ایشان نیست.
درودگر خاطر نشان کرد: من تا به امروز نه به این و آن چاقو زدهام و نه اهل این کارها هستم. در اطرافم نیز افرادی باوقار حضور دارند که اهل این کارها نیستند.
وی در ادامه به سابقه مدیریتی خود در عرصه ورزش اشاره کرد و گفت: در این مدت که در ورزش هستم، سعیام بر این بود که شان یک مدیر را حفظ کرده و هر کلمهای را بر زبان نیاورم. در عین حال تلاش کردهام در حفظ حرمت دوستان کوشا بوده و با اینگونه بیحرمتیها جایگاه مدیریت را خدشه دار نکنم.
مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی با خواندن این بیت شعر که "آینه چون نقش بنمود راست، خودشکن آینه شکستن خطاست"، افزود: من در واکنش به اظهارات آقای عابدینی مسائلی را مطرح کردم اما ایشان در پاسخ بیحرمتی کرد که نشانه ضعفشان است. البته از این به بعد به دلیل مشغله کاری که دارم به اظهاراتی که آقای عابدینی خواهند داشت، پاسخی نمیدهم و اظهارنظر در این باره را به افکار عمومی میسپارم.
وی در خاتمه تصریح کرد: من اگر در یک بازی یک بازیکن را با ضربهای از زمین مسابقه بیرون کردم به این خاطر بود که منافع ملی خدشهدار نشود. من یک آدم سالم هستم که ورزش میکنم و موادمخدر مصرف نمیکنم که بی دلیل به دیگران حمله کنم.
نظر شما