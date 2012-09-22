زنگ مقاومت به نام شهیدان "محمدی" و "فاتحی"در مدارس گیلان نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تقارن بازگشایی مدارس با هفته دفاع مقدس این مراسم در مدارس پسرانه با نام و یاد شهید "بهنام محمدی" و در مدارس دخترانه با خاطره شهیده "ناهید فاتحی کرجو" طنین ‌انداز ‌شد.

فرمانده سپاه قدس گیلان گفت: این اقدام با هدف گسترش فرهنگ ایثار و شهادت و نیز زنده نگه داشتن حماسه ‌آفرینی ‌های شهدای گرانقدر، به‌ ویژه شهدای دانش ‌آموز صورت می گیرد.

سردار هامون محمدی افزود: هفته دفاع مقدس فرصت خوبی برای بازخوانی اهداف، آرمان شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی اظهارداشت: همچنین این هفته بهترین فرصت برای انتقال ارزش های انقلاب و تبیین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی به نسل امروز و تجدید میثاق با شهدا و مقام عظمای ولایت است.

فرمانده سپاه قدس گیلان به رشادت ها و جانفشانی های رزمندگان اسلام در جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: اتحاد و همبستگی میان مردم و مسئولان، تبعیت از رهبری، صبر و استقامت خانواده های شهدا و توکل بر خدا باعث شد تا به رغم حمایت و پشتیبانی آشکار و همه جانبه بسیاری از کشورهای دنیا از عراق، ایران اسلامی در جنگ هشت ساله مقتدرانه به پیروزی دست یابد.

وی ضمن تبریک تقارن بازگشایی مدارس با هفته فاع مقدس عنوان کرد: هفته دفاع مقدس یادآور حماسه ‌آفرینی ‌های فرزندان پاک و ولایتمدار این مرز و بوم است.

سردار محمدی ادامه داد: تقارن هفته دفاع مقدس با آغاز بهار تعلیم و تربیت باعث آشنایی دانش ‌آموزان با دلاورمردی ‌ها و از جان گذشتگی‌ های ایثارگران هشت سال دفاع مقدس می ‌شود.

وی همچنین از معلمان و اولیای دانش ‌آموزان خواست تا از این فرصت بهره‌ لازم را در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان و نوجوان داشته باشند.