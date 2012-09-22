برگزاری فن بازار رباتیک و هوش مصنوعی در دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد دانشور، دبیر کمیته اجرایی فن بازار جشنواره رباتیک و هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه این جشنواره و فن بازار با همکاری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در چهار بخش مختلف برگزار می شود، افزود: این جشنواره در بخشهای "سومین دوره مسابقات رباتیک جام امیرکبیر" (AUTCup2012)، "اولین دوره مسابقات هوش مصنوعی امیر کبیر" (AAIC2012)، "اولین گردهمایی علمی- صنعتی رباتیک و هوش مصنوعی امیر کبیر" (ARAIC2012) و "اولین فن ‌بازار رباتیک و هوش مصنوعی" (ARAIT2012) برگزار می شود.



وی با اشاره به جزئیات بخشهای این جشنواره و فن بازار یادآور شد: در بخش ارائه ایده های فن بازار این جشنواره دانشجویان و افرادی که دارای ایده های نو برای اجرا در صنایع هستند می توانند با حضور در نمایشگاه فن ایده های خود را به صنایع و سازمان های حاضر در نمایشگاه ارائه دهند.



دانشور، اتاق مذاکره را از بخشهای فن بازار رباتیک و هوش مصنوعی دانست و ادامه داد: در اتاق مذاکره جلساتی در زمینه های خرید و فروش محصولات و ثبت قرار داد خریدار و فروشنده برگزار می شود.



دبیر کمیته اجرایی فن بازار جشنواره رباتیک و هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی امیر کبیر گفت: طرح های برگزیده برای شرکت در جشنواره جوان خوارزمی معرفی می شوند.