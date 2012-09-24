به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در حاشیه تمرین عصر دوشنبه تیم فوتبال استقلال ضمن بیان این مطلب افزود: با بررسی دیدار استقلال - فجرسپاسی مشخص شد که تیم ما از نظر آماری در این مسابقه شرایط خوبی داشته است. این نشان می‌دهند که تیم استقلال روندی روبه رشد داشته است که امیدوارم با نتایجی خوب همراه شود.

وی با یادآوری اینکه تیمش در مصاف با فجرسپاسی شیراز چند نکته مثبت داشته است، گفت: مهمترین نکته مثبت این بازی دوندگی و جنگندگی بازیکنان تیم استقلال بود که مقابل تیم جوان و دونده فجر کم نیاوردند. همچنین تیم ما به تیم فجر که دارای بهترین خط حمله در لیگ برتر است، فرصت ایجاد موقعیت نداد که این هم می‌تواند از نکات مثبت بازی تیم استقلال باشد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال اجرای فعل خواستن از سوی بازیکنان این تیم را یکی از دیگر از نکات مثبت بازی آبی پوشان عنوان کرد و گفت: تیم ما البته نقاط ضعفی هم دارد، اینکه کمتر در یک سوم دفاعی حریف برای خود ایجاد موقعیت می‌کنیم و بهره لازم را از موقعیت‌های بدست آمده نمی‌بریم.

"آینده خوبی را برای تیم استقلال چه در آسیا و چه در مسابقات لیگ برتر متصورم"، قلعه نویی با بیان این جمله در پاسخ به این پرسش که "چرا با این اطمینان از موفقیت تیم استقلال حرف می‌زنید؟"، گفت: فوتبال با آدم حرف می‌زند! شما در مورد لیگ حرف می‌زنید که 34 هفته دارد و هنوز 25 هفته از آن باقی مانده است. در یک تورنمنت مانند همین مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا شاید یک تیم با بهره گیری از شانس قهرمان شود اما در رقابت‌های لیگ کیفیت حرف اول را می‌زند و تعیین کننده است.

وی در ادامه افزود: کیفیت بازی تیم فوتبال استقلال روبه رشد است و همین مسئله مرا به آینده امیدوار می‌کند البته ما نقاط ضعفی هم داریم که باید تا نیم فصل و در حین تعطیلات نیم فصل این کاستی‌ها را برطرف کنیم.

امیر قلعه نویی با یادآوری دوباره اینکه شاگردان در 12 هفته گذشته حتی یک ریال از باشگاه دریافتی نداشته‌اند، افزود: با این کار داریم فرهنگ عاشق بودن را در تیم استقلال جا می‌اندازیم. این خیلی مهم است که بازیکنان استقلال به عشق مردم زحمت می‌کشند و معرفت و رشادت به خرج می‌دهند. متاسفانه برخی‌ها متوجه اینها نیستند و اطمینان دارم در نهایت روسیاهی برای آنها خواهند ماند.

وی با طرح این پرسش که "کجا دیده‌اید بازیکنان یک تیم بدون دریافت یک ریال پول 12 هفته بدون کوچکترین چشمداشتی بازی کنند؟"، خاطر نشان کرد: آنهایی که زحمات بازیکنان ما را زیر سئوال برده و آن را نادیده می‌گیرند، فقط تیم استقلال را در رسیدن به هدفش با تاخیر مواجه می‌کنند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال همچنین ابراز امیدواری کرد آبی پوشان با برطرف شدن مشکلات‌شان به مراتب بهتر از هفته‌های گذشته عمل کنند و افزود: من مسئول فنی تیم استقلال هستم و ارتباطم با مدیرعامل باشگاه است. من همیشه دوست دارم سلسله مراتب طی شود و به جای نشست با اعضای هیات مدیره با مدیرعامل باشگاه مشکلات خود را در میان می‌گذارم.

قلعه نویی از امضای قرارداد باشگاه استقلال با حامی مالی تیم فوتبال این باشگاه خبر داد و اینکه چک‌های حامی مالی آبی‌ها بزودی وصول خواهد شد و افزود: بزرگترین برد برای ما این است که بازیکنان استقلال 12 هفته بدون دریافت یک ریال پول بازی کرده‌اند. در این بین از آقای پورحیدری که مدیرفنی تیم است تا مربیان، بازیکنان و کادر پزشکی، سرپرستی و پشتیبانی هیچ رقمی از باشگاه دریافت نکرده‌اند.

وی در ادامه افزود: مردم این را ببینند. این عاشق بودن را ببینند و متوجه آن باشند که اگر نباشند ضرر کرده‌اند. کسی اگر این عاشق بودن را نبیند، نگاه عاشقی ندارد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال همچنین اظهار داشت: تیم ما حتما به اهداف خود می‌رسد. آنهایی که شیطنت می‌کنند نیز می‌دانند که تیم ما به اهداف خود خواهد رسید. شیطنت آنها باعث می‌شود با تاخیر به اهداف خود دست یابیم.

قلعه نویی تیم صنعت نفت آبادان، حریف استقلال در هفته دهم لیگ برتر را تیمی جوان خواند و گفت: صنعت نفت در خانه و بیرون از خانه با شرایطی متفاوت بازی می‌کند. ما باید خود را برای بازی در خانه نفت آبادان آماده کنیم. از نقاط ضعف و قوت تیم نفت آگاهی داریم و با آمادگی کامل به میدان خواهیم رفت. برای ما بازی با نفت یک بازی سخت و در عین حال خوب است.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در واکنش به آنهایی که از او به علت استفاده از حنیف عمران‌زاده در خط حمله ایراد می‌گیرند، گفت: خوزه مورینیو در سه بازی مقابل بارسلونا از وجود په په در پست هافبک دفاعی استفاده کرد و حتی او را یکبار در خط حمله به میدان فرستاد. آیا مورینیو هم چیزی ای فوتبال متوجه نمی شود؟!

وی در ادامه افزود: زمانی که کی‌روش تازه به ایران آمده بود و همه به به و چه چه می‌کردند، آیا از این کارها نکرد؟ ما به دنبال اجرای اهداف خود در بازی با فجر بودیم و حنیف را به میدان فرستادیم تا به عنوان یک بلندزن از ضربات سر او استفاده کنیم. ما داریم روی حنیف کار می‌کنیم تا در دیدارهای آینده بیشتر از وجودش در خط حمله استفاده کنیم. برای من مهم رسیدن تیم به اهدافش است نه اینکه این و آن چه می‌گویند.

قلعه نویی در خصوص اعتراض میداودی به نیمکت نشینی گفت: من در هر تیمی که حضور دارم، تیمم با دو مهاجم هدف بازی می‌کند که یکی از آنها سرعتی است و دیگری بلندزن. سبک بازی میداودی بیشتر شبیه برهانی و اکبرپور است و من ترجیح دادم از آنها استفاده کنم. افرادی که در این خصوص مسائلی را مطرح می‌کنند به دنبال اهداف خود هستند و شیطنت می‌کنند. اینها مهم نیست، مهم این است که ما کار خود را انجام می‌دهیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با تاکید بر اینکه لیگ برتر در 9 هفته گذشته به نسبت فصل گذشته افت داشته و عقب‌گرد کرده است، افزود: در این فصل تعطیلات زیاد بوده است. ما از روزی که به استقلال آمد‌ه‌ایم تا به امروز 20 جلسه با حضور کلیه بازیکنان تمرین نکرده‌ایم. با این حال تیم استقلال از نظر تیمی روند روبه رشدی داشته و اگر 50 تا 60 جلسه با همراهی تمامی بازیکنان تمرین کنیم، شرایط‌مان بهتر از این هم خواهد شد.