به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، رولینگ می‌گوید این کتابش هجونامه‌ای است که با آن می‌خواست سیاست‌بازان محلی و آدم‌های پرلاف و گزاف را دست بیندازد.

هرچند هنوز جزییاتی از این رمان که پنج شنبه آینده (6 مهر/27 سپتامبر) منتشر می‌شود اعلام نشده، اما داستان کتاب با مرگ یکی از اعضای شورای شهر در یک شهرک بریتانیایی آغاز می‌شود و با ماجراهایی که پیش می‌آید نشان داده می‌شود که همه با چه ریاکاری قصد دارند تا این جای خالی را تصاحب کنند.

رولینگ که با انتشار مجموعه «هری پاتر» به ثروتی افسانه‌ای دست یافت، اکنون با پیش خرید این کتاب نیز در راس هر کتاب دیگر امسال قرار گرفته است.

تصویر جلد کتاب منتشر نشده جی کی رولینگ

کتابفروشان بریتانیایی و نیز نقاط دیگر جهان از هم اکنون از امکان فروش کتابی که چنین استقبالی برای آن وجود دارد در پوست نمی‌گنجند و فیلیپ استون از مجله کتابفروشان بریتانیا این کتاب را «یکی از بزرگ‌ترین کتاب‌های قرن 21 » نامیده است.

آخرین جلد از مجموعه «هری پاتر» دو و نیم میلیون نسخه فروش را تنها در 24 روز نخست انتشارش و تنها در بریتانیا تجربه کرد. هرچند افراد کمی بر این باورند که کتاب جدید رولینگ نیز با همان استقبال روبه‌رو شود، اما می‌تواند در نوع خودش تجربه منحصر به فردی باشد.

بالاترین آمار فروش در میان کتاب‌های بزرگسالان مربوط به «نماد گمشده» نوشته دن براون، نویسنده آمریکایی است که پس از «کد داوینچی» در سال 2009 منتشر شد و در هفته نخست رکورد 550 هزار نسخه‌ای را به جای گذاشت.