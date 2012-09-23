زنگ خطر زلزله در استان تهران/ مسئولان به گوش باشند

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت بیش از یک ماه از زلزله آذربایجان شرقی و انتشار موجی از شایعات مبنی بر فعال شدن گسلهای زلزله در سایر شهرستانهای استان تهران و وقوع زلزله در نقاط مختلف این استان، هنوز هم ترس از زمین لرزه ای ویرانگر در شهروندان وجود دارد.

طی سالیان گذشته وزرای وقت راه و شهرسازی بارها خبر بازسازی بافتهای فرسوده در نقاط مختلف کشور را اعلام کردند اما هم اکنون با وقوع زلزله ای مانند زمین لرزه آذربایجان، شاهد ویرانی بافتهای فرسوده به خصوص در روستاها بودیم.

افزایش چشمگیر آمار تلفات زلزله در اثر سستی ساختمانهای مسکونی

با توجه به اینکه بیشترین تلفات در زلزله آذربایجان و زمین لرزه سالهای گذشته در بم، ناشی از سستی و فرسودگی ساختمانهای مسکونی بوده است، لذا ضرورت توجه بیش از پیش به استحکام و بازسازی اماکن قدیمی و دارای بافت فرسوده احساس می شود.

در این زمینه ضرورت دارد که مسئولان بیش از گذشته به این موضوع اهمیت دهند تا با استاندارد سازی ساختمانها و فرهنگسازی میان افراد جامعه جهت رعایت اصول استاندارد در ساخت محل سکونت خود، ایمنی و امنیت جانی شهروندان به هنگام وقوع حوادث طبیعی و پیش بینی نشده، افزایش یابد.

وجود ساختمانهای سست و غیراستاندارد انکارناپذیر است

در این زمینه فرماندار شهرستان شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همواره بر ساخت و ساز بر اساس استاندارد و طبق قوانین موجود تاکید شده اما همچنان وجود ساختماهایی غیر استاندارد و سست، غیر قابل انکار است، با توجه به سکونت تعداد زیادی از افراد در این ساختمانها و تراکم جمعیتی بالا در این مناطق، وقوع زلزله ای هرچند در مقیاس پایین، می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد.

این مسئول با اشاره به اینکه در برخی مناطق شهرستان شهریار نیز ساختمانهای سست و غیر استاندارد وجود دارد، ادامه داد: مسئولان شهرستان به طور جدی، به دنبال راه حل هایی برای توقف ساخت و سازهای غیر مجاز هستند که در این زمینه طی موضوعات مطرح شده در نشست شهرداران، شهرداریها و نظام مهندسی موظف شده اند با بکارگیری مهندسین ناظر متعهد و مجرب، بر مقاوم سازی و رعایت اصول ایمنی ساختمانها نظارت بیشتری داشته باشند.

اجرای طرح جامع راه حلی برای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز

جوهری عنوان کرد: با ابلاغ طرح جامع و صدور ابلاغیه های مربوطه به شهرداریها، نظارت بر ساخت و سازها به ویژه در ساختمانهای مسکونی، با جدیت بیش از پیش دنبال خواهد شد و افراد سودجو نخواهند توانست به ساخت و سازهای خارج از طرح و غیر استاندارد ادامه دهند.

وی افزود: ابلاغ طرح جامع در شهرها، گامی مثبت در جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و سلیقه گرایی افراد سودجو است که در این راستا تمامی شهرداریهای شهرستان شهریار مکلف به اجرای طرح های جامع شده اند و این امر تاثیر بسزایی در مقاومت و ایمن سازی ساختمانها خواهد داشت.

این مسئول در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر چگونگی تمرکز ساخت و سازهای غیرمجاز در شهریار، گفت: متاسفانه در هر نقطه ای از شهر که فاقد طرح جامع بوده است، رعایت نکردن استانداردها و ضوابط ساخت و ساز اصولی، منجر به پیشروی بی رویه ساختمانهایی بدون مقاومت و استحکام لازم، شده است.

نماینده عالی دولت در شهریار بیان کرد: وجود حتی یک ساختمان غیرمجاز و غیر استاندارد، مخل آسایش و امنیت جانی شهروندان خواهد بود چراکه در صورت وقوع هرگونه حادثه ای هر چند کوچک، می تواند جان بسیاری از شهروندان را به خطر بیاندازد.

شدیدترین اقدامات پیشگیرانه در کمیسیون ماده صد

جوهری یادآور شد: فرمانداری شهرستان شهریار با استفاده از اهرمهای قانونی به مدیریت این بخش پراخته است، به عنوان مثال در کمیسیون ماده صد با پیگیریهای بسیار جدی، برای ساختمانهایی که خارج از عرف و قانون ساخته شده اند، حکم اعاده به حالت اولیه و تخریب صددرصد، صادر خواهد شد.

وی اضافه کرد: احتمال وقوع زلزله در هر زمانی وجود دارد به همین دلیل باید آمادگی لازم جهت رویارویی با این شرایط را در زمینه های مختلف ایجاد کرد، در این راستا طی جلسات مکرر با ستاد مدیریت بحران استان، برنامه ریزیها برای تجهیز امکانات و نیروی انسانی در هلال احمر، آتش نشانی، بیمارستانها و مراکز درمانی و... صورت گرفته است.

میزان بهره بری از زمان طلائی در گرو تجهیزات منطقه آسیب دیده

با توجه به اینکه در هنگام بروز هرگونه حادثه ای، بهترین زمان برای رسیدگی به مصدومان و آسیب دیدگان، دو تا سه ساعت اولیه پس از وقوع حادثه است، این فرصت چند ساعته را زمان طلائی نامیده اند و استفاده از این زمان طلائی تنها برای افرادی که در آن منطقه هستند، مقدور است چراکه به دلیل خرابیهای احتمالی و بسته شده راه ها، حضور نیروهای امداد و نجات در همان دقایق و ساعات اولیه امکانپذیر نخواهد بود.

لذا وجود بیمارستانهای مجهز و مستحکم، نیروهای پزشکی بومی و سایر تجهیزات و امکانات در همان منطقه، می تواند تاثیر بسزایی در کاهش آمار تلفات و خسارات ناشی از حادثه داشته باشد، بنابراین باید به دنبال استحکام بنای بیمارستانها، تجهیز امکانات و نیروی انسانی مجرب، تجهیز وسایل آتش نشانی، کمکهای اولیه و امداد و نجات و.. بود.

دغدغه مسئولان در وضعیت نامناسب بیمارستانهای شهریار

در این زمینه فرماندار شهریار ضمن ابراز نگرانی از وضعیت بیمارستانها در این شهرستان به خبرنگار مهر گفت: وضعیت بیمارستانها در شهریار نامناسب است و این مساله دغدغه بسیاری برای مسئولان در فرمانداری و اداره بهداشت و درمان این شهرستان ایجاد کرده است.

این مسئول ادامه داد: بیمارستانهای موجود در شهریاربه لحاظ استحکام، امکانات و ظرفیت کافی جهت رسیدگی به مصدومان و آسیب دیدگان، شرایط مطلوبی ندارد، این در حالی است که هم اکنون نیز بیمارستانهای شهریار پاسخگوی نیازهای درمانی شهروندان نیست.

مراحل پایانی احداث دو بیمارستان مجهز در شهریار

جوهری بیان کرد: با پیگیریهای فرمانداری و اداره بهداشت و درمان شهریار، در حال حاضر بیمارستان امام خمینی (ره) به عنوان یکی از پروژه های مهر ماندگار، با سرعت هرچه تمام تر در دست احداث است.

وی افزود: همچنین با همت فرمانداری و شهرداری شهریار، بیمارستانی با 110 تختخواب در حال احداث است که با بکارگیری بیش از صد متخصص در رشته های مختلف پزشکی، نقش موثری در افزایش تجهیزات و امکانات درمانی خواهد داشت، امید می رود با احداث و تکمیل این دو پروژه، مشکلات موجود در بخش درمانی شهرستان شهریار رفع شود.

جلوگیری از بروز آلودگی در زمان وقوع حوادث

در زمان وقوع زلزله، تخریب تاسیسات فاضلابهای شهری یکی از معضلاتی است که منجر به بروز بیماریها و آلودگیهای فراوان میان آسیب دیدگان خواهد شد، لذا رسیدگی به تاسیسات فاضلابهای شهری و مستحکم سازی آنها، از جمله اقدامات پیشگیرانه در جهت جلوگیری از بروز بیماریهای فراگیر است.

فرماندار شهرستان شهریار در این خصوص نیز در گفتگو با مهر اظهار داشت: رسیدگی به فاضلابهای شهری شهریار یکی از مهمترین اولویتهای فرمانداری است و در حال حاضر نیز پروژه های زیرساختی مطلوبی در دست احداث است که از آن جمله می توان به احداث حوضچه های فاضلاب در شهرهای وحیدیه، شاهدشهر و... اشاره کرد.

وی افزود: همچنین ساماندهی فاضلاب شهر امیریه نیز به طور جدی در دستور کار شهرداری قرار دارد و در آینده ای نزدیک عملیات آن آغاز خواهد شد.

جوهری گفت: تمام تلاش مسئولان در شهرستان شهریار بر ارتقای سطح ایمنی شهر و محفوظ داشتن جان شهروندان در مواقع بروز حادثه است، اما در این زمینه همکاری و همیاری شهروندان نیز نیاز است.

مهدیه رضایی