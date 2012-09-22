به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه‌ لاک‌پشت پرنده به ‌منظور ارائه‌ فهرستی بهتر و کامل‌تر از کتاب‌های مناسب برای کودکان و نوجوانان، با انتشار یک فراخوان از ناشران، شاعران، نویسندگان و مترجمان فعال در این حوزه دعوت کرد تا با ارسال آثاری که برای نخستین‌بار در تابستان 1391 منتشر کرده‌اند، در تدوین این فهرست همکاری کنند.

هر فصل کتاب‌های زیادی برای کودکان و نوجوانان منتشر می‌شود. حجم بالای کتاب‌ها از یک‌سو و نیاز کودکان و نوجوانان به کتاب‌های ارزشمند و با کیفیت بالا، هدفی است که مسئولان تهیه لاک پشت پرنده، دلیل فعالیت خود می‌دانند. لاک‌پشت پرنده به بچّه‌ها و خانواده‌ها کمک می‌کند تا بهترین انتخاب را در این زمینه داشته باشند. این فهرست نتیجه‌ کار گروهی عده‌ای از کار‌شناسان، منتقدان، و نویسندگان کودک و نوجوان است که کتاب‌های منتشرشده‌ در‌ هر فصل را بررسی می‌کنند و فهرستی را برای مطالعه‌ کودکان و نوجوانان پیشنهاد می‌‌دهند. کتاب‌های پیشنهادی از نظر این گروه نسبت به دیگر آثار این فصل برجسته‌تر بوده و عناصری دارند که آن‌ها را متمایز و شایسته‌ پیشنهاد به مخاطب می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند دو نسخه از کتاب‌هایشان را که برای نخستین‌بار در تابستان 1391 منتشر شده است، به دبیرخانه‌ لاک‌پشت پرنده ارسال کنند. مهلت ارسال آثار نیز تا 15 مهرماه 1391 تعیین شده است.

فهرست لاک‌پشت پرنده با پشتیبانی مؤسسه‌‌ شهر کتاب و پژوهشنامه‌ ادبیات کودک و نوجوان تهیّه و منتشر می‌شود. این فصلنامه، یک مجله‌ تخصصی در حوزه‌ کتاب کودک و نوجوان است که از سال 1374 منتشر می‌شود و در دوره‌ جدید انتشارش، تاکنون سه شماره از آن با ضمیمه‌ لاک‌پشت پرنده منتشر شده است.

دبیرخانه‌ لاک‌پشت پرنده در تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از خیابان مطهری، نرسیده به خیابان معلم، نبش کوچه کلاته، فروشگاه شهرکتاب مرکزی واقع است.