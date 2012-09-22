دفاع مقدس اندیشه ها را تغییر داد/ فاصله گرفتن از ولایت مایه سرافکندگی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی شامگاه جمعه در مراسم افتتاح نمایشگاه هفته دفاع مقدس با تشکر از سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان برای ایجاد این فضای معنوی، ارزشی و تاثیر گذار اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه و همچنین بازسازی عملیات بیت المقدس چهار در استان حرکت ارزشمندی است.

وی با اشاره به جمله حضرت امام(ره) مبنی بر اینکه جنگ با همه ناگواری هایش برای ملت ایران نعمت و فرصت بود، عنوان کرد: اگر نگاه واقعی به هشت سال دفاع مقدس داشته باشیم به خوبی به این موضوع می رسیم که جنگی که یک تهدید جدی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می آمد تبدیل به یک فرصت و نعمت شد.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه رزمندگان و ملت ایران جنگ را تبدیل به یک فرصت کردند، بیان داشت: جنگ برای ما فرصتی شد تا استعدادهای درخشان جامعه شکوفا و به کار گرفته شود.

وی با بیان اینکه جنگ به ما اعتماد به نفس داد که می توانیم با توکل به خدا بر تمام مشکلات غلبه پیدا کرده و پیروز میدان باشیم، عنوان کرد: امروز در سایه دفاع مقدس نیروهای مسلح ما توانمندترین نیروها هستند.

امام جمعه خرم آباد نمونه توانمندی نیروهای مسلح ایران را عملیات های متعدد انجام شده توسط رزمندگان اسلام دانست و بیان داشت: بررسی، طراحی و اجرای پیروزمندانه این عملیاتها یک کلاس درس است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه ما نباید فراموش کنیم که پیروزی در این عملیاتها با تکیه بر سلاح مادی نبوده بلکه با اتکال به عوامل معنوی بوده است، تصریح کرد: آنچه دفاع مقدس را ممتاز و جاودانه کرده است مسائل معنوی بوده که در عملیات ها وجود داشت.

وی همچنین به عزم و اراده قوی رزمندگان اسلام اشاره کرد و بیان داشت: توکل بر خدا، خدا را حاضر دیدن در جبهه جنگ، امدادهای غیبی و نصرت های الهی از دیگر عواملی است که موجب پیروزی رزمندگان اسلام شد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد گفت: آنچه در عملیات های مختلف موجب قوت قلب رزمندگان می شد اعتماد و تکیه بر خداوند بوده است همچنین حضور رزمندگان بر اساس احساس تکلیف و لبیک گفتن به ندای امام راحل از دیگر عوامل موفقیت در دفاع مقدس بود.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه دفاع مقدس برای ما فرصت بود و امروز نتایج و آثار دفاع مقدس را می بینیم، بیان داشت: دفاع مقدس در روحیه جوانان ایران اسلامی تاثیر شگرفی داشته است.

وی با تاکید بر اینکه دفاع مقدس برای ما یک کلاس درس عمیق بوده است، تصریح کرد: دوران جنگ تحمیلی دانشگاهی بود که نیروهای تربیت شده در این دانشگاه روحشان برای همیشه حاضر و ناظر بر جامعه ماست.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه دفاع مقدس اندیشه ها را تغییر داد و انسانها را عوض کرد، افزود: دوران جنگ تحمیلی تبدیل به یک فرهنگ جاودانه ای شد که برای همیشه تاریخ پایدار خواهد ماند.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه فرهنگ دفاع مقدس ریشه در قرآن و مکتب اهل بیت دارد، بیان داشت: ارزشهای دفاع مقدس باید جاودانه باقی بماند.

وی همچنین راه نجات و سعادت جامعه را در تبعیت از ولایت دانست و بیان داشت: این موضوع را شهدا و رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس به ما آموختند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه فاصله گرفتن از ولایت مایه سرافکندگی و بدبختی است، افزود: آنها که از ولایت فاصله گرفتند بدانند که در سراشیبی سقوط قرار گرفته اند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه ناراحتی امروز استکبار جهانی به خاطر گسترش معنویت و نقوذ اسلام در جهان است، افزود: این همه اهانت و شیطنت برای این است که دشمنان می بینند قدرت و عظمت اسلام، قرآن و پیامبر گرامی اسلام روز به روز در حال افزایش است.