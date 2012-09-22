کشف 1.5 تن مواد مخدر طی 72 ساعت در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیروس سجادیان پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اشاره به کشفیات اخیر نیروی انتظامی فارس، گفت: با انجام فعالیتهای اطلاعاتی و استفاده از کمکهای مردمی طی 72 ساعت گذشته یک هزار و 300 کیلو گرم تریاک و بیش از 200 کیلو حشیش از سه باند مختلف کشف شد.

وی تصریح کرد: این سه باند متشکل از یک باند دو نفره، یک باند چهار نفره و یک باند شش نفره است که میانگین سنی این افراد از 25 سال تا 47 سال است.

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به محدوده فعالیت این باندها یادآور شد: این سه باند در حوزه استانهای فارس، سیستان و بلوچستان و هرمزگان فعالیت می کردند.

سردار سجادیان ادامه داد: مواد کشف شده در شهرهای شیراز، جهرم و فیروز آباد بوده و 10 دستگاه خودرو نیز در این رابطه توقیف شده است.

حمل 1.5 کیلو شیشه توسط دختر 20 ساله

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه طی چند روز گذشته در یک مورد عملیات موفق 1.5 کیلو شیشه کشف شد، گفت: با اطلاعات به دست آمده، مامورین انتظامی باخبر شدند که دختری 20 ساله قصد خروج 1.5 کیلو شیشه را از فرودگاه شیراز به مقصد خارج از کشور دارد که با انجام یکسری کارهای اطلاعاتی فرد مورد نظر شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی فارس افزود: چهار مرد نیز در بیرون از فرودگاه شیراز در انتظار این دختر بودند که این چهار نفر نیز با انجام کارهای اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند.

سردار سجادیان در خصوص میزان کشفیات شش ماه گذشته در استان فارس یادآور شد: طی شش ماه گذشته بیش از 13 تن انواع مواد مخدر در استان فارس کشف شده است.

وی تصریح کرد: اکثر این عملیات ها با انجام کار های اطلاعاتی قوی بوده و کمتر ماموران درگیر شدند.