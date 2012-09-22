وجود 159 نیروی مازاد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد امیری امروز شنبه در حاشیه مراسم معرفی خود درجمع استادان و فرهیختگان شهرستان بناب اظهارکرد: تا زمانی که بنده پایبند قانون نباشم، نبایستی انتظار داشته باشیم که قانون به درستی اجرا شود.

وی با رد برخی آمارهای دانشجویی دراین واحد افزود: براساس آخرین آمار تاکنون تعداد 5 هزار و 661 نفر در این واحد ثبت نام کرده اند و پیش بینی می شود با توجه به ثبت نام ورودی های جدید تعداد دانشجویان این واحد به 6 هزار و 500 نفر برسد.

امیری از وجود 159 نفر نیروی مازاد در واحد بناب خبرداد و گفت: این نیروهای مازاد ماهانه یک میلیارد ریال برای دانشگاه بار مالی دارند و با این روند ادامه کار میسر نخواهد بود لذا می طلبد مسئولان در این خصوص که به یک معضل تبدیل شده است، فکر اساسی بکنند.

وی همچنین تصریح کرد: براساس اسناد موجود هم اکنون دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب 80 میلیارد ریال بدهی دارد.