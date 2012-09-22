۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۹

امیری اعلام کرد:

وجود 159 نیروی مازاد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

بناب - خبرگزاری مهر: رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب با اشاره به وجود 159 نیروی مازاد در دانشگاه آزاد، رعایت قانون را مورد تأکید قرار داد و گفت: نهایت تلاش خود را خواهم کرد تا اجرای قانون را ابتدا از خودم شروع کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد امیری امروز شنبه در حاشیه مراسم معرفی خود درجمع استادان و فرهیختگان شهرستان بناب اظهارکرد: تا زمانی که بنده پایبند قانون نباشم، نبایستی انتظار داشته باشیم که قانون به درستی اجرا شود.

وی با رد برخی آمارهای دانشجویی دراین واحد افزود: براساس آخرین آمار تاکنون تعداد 5 هزار و 661 نفر در این واحد ثبت نام کرده اند و پیش بینی می شود با توجه به ثبت نام ورودی های جدید تعداد دانشجویان این واحد به 6 هزار و 500 نفر برسد.

امیری از وجود 159 نفر نیروی مازاد در واحد بناب خبرداد و گفت: این نیروهای مازاد ماهانه یک میلیارد ریال برای دانشگاه بار مالی دارند و با این روند ادامه کار میسر نخواهد بود لذا می طلبد مسئولان در این خصوص که به یک معضل  تبدیل شده است، فکر اساسی بکنند.

وی همچنین تصریح کرد: براساس اسناد موجود هم اکنون دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب 80 میلیارد ریال بدهی دارد.

