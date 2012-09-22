  1. استانها
  2. اردبیل
۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۶

به مناسبت روز امامزاده ها/

مراسم بزرگداشت امامزاده سید سلیمان فخرآباد برگزار شد

مراسم بزرگداشت امامزاده سید سلیمان فخرآباد برگزار شد

مشگین شهر – خبرگزاری مهر: همزمان با روز ملی امامزاده ها مراسم بزرگداشت امامزاده سید سلیمان فخرآباد مشگین شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجم ذیقعده روز ملی امامزاده ها نامگذاری شده که به همین مناسبت مراسم گرامیداشت این امامزاده با حضور مسئولان محلی و استانی برگزار و در آن سخنرانان از ضرورت توجه به این امامزاده سخن گفتند.

در این مراسم که صبح شنبه برگزار شد، بخشدار مشگین شهر شرقی وجود امامزاده سید سلیمان را افتخار و توفیق بزرگی برای مردم منطقه دانست و گفت: مردم منطقه و زوار در تمامی مراسمات مذهبی حضور پررنگی در این امامزاده داشته اند که نشان از علاقه مردم استان و کشور به امامزاده ها است.

علی امام قلیزاده وجود قبر مطهر امامزادگان در این منطقه  را فرصتی برای مردم شهیدپرور و مذهبی فخرآباد برشمرد و تصریح کرد: وجود قبر مطهر امامزاده سید سلیمان در فخرآباد این منطقه را به محل دلسوختگان و دوستداران اهل بیت تبدیل کرده و مردم عاشقانه در این محل مذهبی حضور پیدا می کنند.

وی وجود امامزده سید سلیمان در این منطقه را مایه خیر و برکت دانست و اضافه کرد: امامزاده ها از فرزندان اهل بیت (ع) در هر منطقه ای از فخرآباد و لاهرود وجود دارد و امروز به زیارتگاه مردم استان تبدیل شده اند.

در این مراسم سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان اردبیل با اشاره به وجود مرقد مطهر امامزاده سید سلیمان در فخر آباد گفت: مردم منطقه در ایام مذهبی و عادی در این محل حضور یافته و عشق و ارادت خود را به این امامزاده ابراز می دارند.

نادر سقا با اشاره به رونمایی از تابلوی بیوگرافی امامزاده سید سلیمان در روز جمعه تصریح کرد: اولین تابلوی بیوگرافی امامزاده های استان اردبیل در امامزاده سید سلیمان فخرآباد مشگین شهر رونمایی شد تا و این روند برای هفت امامزاده دیگر استان نیز تداوم خواهد داشت.

وی امامزاده ها محل تبلور اتحاد و وحدت برشمرد و متذکر شد: این مهم برکتی ات که از سوی امامزاده ها در کشور جاری می شود.

کد مطلب 1701842

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها