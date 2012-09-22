به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «خاطرات ایران» مجموعه خاطرات ایران ترابی از دوران دفاع مقدس با تدوین شیوا سجادی در فرهنگسرای اندیشه رونمایی خواهد شد. ایران ترابی از دوره انقلاب و سالهای دفاع مقدس خاطرات بسیاری دارد که بخش عمده آنها در «خاطرات ایران» گنجانده شدهاند. ایران ترابی یکی از پرستاران و امدادگران سالهای جنگ تحمیلی است.
این کتاب در 22 بخش تدوین شده است که نتیجه نزدیک به 50 ساعت مصاحبه در سالهای 1383 و 1384 است. برای تکمیل این خاطرات با برخی از رزمندگان و کادر درمانی همدوره ایران ترابی نیز گفتگو شده است. «خاطرات ایران» در قطع رقعی و 416 صفحه با شمارگان 2 هزار و 500 نسخه توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
در ماشین را باز کردم و بالا رفتم، تمام صندلیها را برداشته و مجروحین کف اتوبوس نشسته بودند. هنوز لباس منطقه را به تن داشتند. روی هر کدام یک پتو انداخته بودند که سرما نخورند. تمام تنشان تاول زده بود و صورتهایشان باد کرده بود طوری که چشمشان جایی را نمیدید. هیچکدام از آنها بالای 30 سال سن نداشتند. دست اولین نفر را که گرفتم تا پیادهاش کنم با صدای خفه و گرفتهای که به زحمت شنیده میشد، گفت: دست مرا نگیرید. گفتم: باشد. من گوشه این پتو را می گیرم. شما هم گوشه پتوهای همدیگر را بگیرید و آهسته پشت سر هم بیایید.....
جلسه رونمایی از این کتاب روز دوشنبه 3 مهر از ساعت 16 در فرهنگسرای اندیشه واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان هلال احمر برگزار میشود.
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