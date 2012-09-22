  1. فرهنگ و ادب
۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۵

همزمان با هفته دفاع مقدس/

کتاب «خاطرات ایران» رونمایی می‌شود

کتاب «خاطرات ایران» رونمایی می‌شود

کتاب «خاطرات ایران» همزمان با هفته دفاع مقدس در فرهنگسرای اندیشه رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «خاطرات ایران» مجموعه خاطرات ایران ترابی از دوران دفاع مقدس با تدوین شیوا سجادی در فرهنگسرای اندیشه رونمایی خواهد شد. ایران ترابی از دوره‌ انقلاب و سال‌های دفاع‌ مقدس خاطرات بسیاری دارد که بخش عمده آن‌ها در «خاطرات ایران» گنجانده شده‌اند. ایران ترابی یکی از پرستاران و امدادگران سال‌های جنگ تحمیلی است.

این کتاب در 22 بخش تدوین شده است که نتیجه نزدیک به 50 ساعت مصاحبه در سال‌های 1383 و 1384 است. برای تکمیل این خاطرات با برخی از رزمندگان و کادر درمانی همدوره ایران ترابی نیز گفتگو شده است. «خاطرات ایران» در قطع رقعی و 416 صفحه با شمارگان 2 هزار و 500 نسخه توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

در ماشین را باز کردم و بالا رفتم، تمام صندلی‌ها را برداشته و مجروحین کف اتوبوس نشسته بودند. هنوز لباس منطقه را به تن داشتند. روی هر کدام یک پتو انداخته بودند که سرما نخورند. تمام تنشان تاول زده بود و صورت‌هایشان باد کرده بود طوری که چشم‌شان جایی را نمی‌دید. هیچ‌کدام از آنها بالای 30 سال سن نداشتند. دست اولین نفر را که گرفتم تا پیاده‌اش کنم با صدای خفه و گرفته‌ای که به زحمت شنیده می‌شد، گفت: دست مرا نگیرید. گفتم: باشد. من گوشه‌ این پتو را می گیرم. شما هم گوشه پتوهای همدیگر را بگیرید و آهسته پشت سر هم بیایید.....

جلسه رونمایی از این کتاب روز دوشنبه 3 مهر از ساعت 16 در فرهنگسرای اندیشه واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان هلال احمر برگزار می‌‌شود.

کد مطلب 1701853

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