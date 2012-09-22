روند تکمیل تلسکوپ جیمز وب/ بازنشستگی هابل در سال 2018

به گزارش خبرگزاری مهر، طی 21 سال گذشته تلسکوپ فضایی هابل وفادارانه شگفتی های کیهان و تصاویر خیره کننده ای از اعماق کیهان را ثبت کرده است، اما اکنون آخرین آماده سازیهای جانشین آن درحال انجام است تا پس از بازنشسته شدن این تلسکوپ در سال 2018، فعالیت خود را آغاز کند.

آینه های تلسکوپ جیمز وب در آخرین مراحل آماده سازی قرار دارد تا با یافتن جلای لازم به ناسا منتقل شود.

این آینه های قدرتمند می توانند نور کهکشانهای بسیار دور را تشخیص دهند و تصویر آن را آشکار سازند.

شرکت فناوریها و هوافضای بال در کلورادو آمریکا به عنوان سازنده این آینه ها 21 آینه را در کنار هم قرار داده به طوری که 18 آینه آن اصلی تلفی می شوند و همگی با آینه اصلی 6.5 متری کار می کنند.

18 آینه تلسکوپ فضایی جیمز وب درحال اتمام است، این تلسکوپ در سال 2018 به فضا پرتاب می شود و عمق منظومه شمسی را واکاوی می کند

قطعات این آینه از بریلیوم ساخته شده است، علت انتخاب این عنصر شیمیایی سختی، وزن سبک و پایداری در دمای بسیار پایین است.

بریلیوم خالص منعکس کننده نور نزدیک مادون قرمز نیست بنابراین هرکدام از آینه ها با 3.4 گرم طلا پوشانده می شوند.

تلسکوپ وب نسل آینده رصدگران فضایی و جایگزین تلسکوپ فضایی هابل است. این تلسکوپ قویترین تلسکوپ فضایی است که تاکنون ساخته شده و سازندگان آن امیدوارند که این تلسکوپ بتواند تصاویری از نخستین کهکشانهایی که تشکیل شده اند و سیاره هایی که اطراف ستاره های دور درحرکت هستند را شناسایی کند.

این پروژه به طور مشترک توسط ناسا، سازمان فضایی اروپا و سازمان فضایی کانادا انجام می شود.

آینه های تلکسوپ فضایی جیزم وب به مرکز فصایی مارشال می روند تا روی آنها آزمایشهای برودتی انجام شود

دوآینه از 18 آینه اصلی بریلیومی تاکنون منتقل شده و 16 آینه باقی مانده ظرف 2 ماه آینده منتقل می شوند تا سرانجام در سال 2015 ادغام قطعات آینه به تلسکوپ صورت گرفته و این تلسکوپ برای پایین سال 2018 آماده پرتاب باشد.

نمایی از آینه ها که در مقابل کسانی که روی آن کار می کنند بسیاربزرگ به نظر می رسند، اما برخلاف جرمشان، به محض این که در فضا قرار گیرند بی وزن می شوند

درمیان اهداف در نظر گرفته شده برای این تلسکوپ می توان به جستجو برای یافتن پرتوهای مادون قرمز حاصل از انفجار بزرگ ، مطالعه بر روی تولد ستاره‌ها و چگونگی تشکیل و گسترش کهکشان اشاره کرد.