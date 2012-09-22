عطر مهر در ایران پیچید/ ایجاد شور و شوق برای ساختن ایرانی آباد

به گزارش خبرنگار مهر، دانش آموزان اردبیلی همانند دانش آموزان دیگر استانهای کشور از دهه سوم خرداد ماه تعطیلی تابستانی خود را شروع کردند تا با فراغت بال بیشتر اوقات فراغت خود را با برنامه های مختلف فرهنگی، ورزشی، هنری و... پر کنند.

دانش آموزان اردبیلی در سه ماه تعطیلات تابستانی برنامه های مختلف را در طول فصل برای پر کردن اوقات و فراغت خود اجرا یا در آن برنامه ها شرکت می کنند اما با فرا رسیدن آخرین ماه از فصل تابستان به مرور بوی مهر و مدرسه از دانش آموزان و خانواده های آنها به مشام می رسد.

دهه آخر ماه شهریور برنامه ریزیها و آمادگیها برای فرستادن دانش آموزان به محل تحصیل خود پررنگ می شود و دانش آموزان برای شروع تحصیلات علمی خود لحظه شماری می کنند.

دانش آموزان اردبیلی ابتدا در زمان توزیع کتابهای درسی اقدام به تهیه کتاب کرده و بعد از آن و متناسب با نیازهای خود لوازم التحریر و وسایل جانبی مدرسه همانند کتابهای غیردرسی را تهیه کرده و در روزهای آخر تابستان هم لباسهای مدرسه خود را می خرند تا اول مهر را با لوازم و لباس نو در مدرسه حاضر شوند.

ارتقای مقطع تحصیلی خوشایند است

یکی از دانش آموزان اردبیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به خوشحالی خود از بازگشایی مدارس گفت: مدرسه محل تحصیل علم است که دانش آموزان با حضور در این محلها سطح علمی خود را بالا می برند به همین جهت دانش آموزان اردبیلی نیز از آمدن ماه مهر و بازگشایی مدارس خوشحال هستند.

امیرمحمد عسگری ارتقای مقطع تحصیلی را یکی از دلایل خوشحالی خود از بازگشایی مدارس برشمرد و تصریح کرد: سال تحصیلی گذشته مقطع راهنمایی را تمام کرده و از امسال وارد مقطع تحصیلی دبیرستان می شوم به همین جهت ارتقای مقطع را ارتقای دانش خود می دانم.

وی انگیزه کسب علم را بهترین دلیل دانش آموزان برای خواندن درسهای خود دانست و افزود: کسب علم و دانش برای هر فردی عمل مسرت بخش است بنابراین دانش آموزان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و خود را برای کسب علم و دانش افزایی آماده کرده اند.

عسگری تلاش برای بالا بردن علم را وظیفه دانش آموزان برشمرد و اضافه کرد: دانش آموزان باید برای علم اموزی هم در کلاس درسها فعال بوده و هم اینکه تکالیف درسی خود را به موقع و به درستی انجام دهند تا هم به بهترین شکل ممکن علم حاصل از کتابهای درسی را آموخته و هم اینکه نمرات درسی خود را بالا برند.

این دانش آموز اول دبیرستان با اشاره به آمادگی خود از شهریور ماه برای حضور در مدرسه ادامه داد: شهریور ماه تمامی لوازم مورد نیاز خود اعم از لوازم التحریر، لباس، آماده کردن کتابهای درسی و ... را تهیه کرده ام تا در موقع مدرسه رفتن به مشکلی برخورد نکنم.

تحصیل علم بهترین کار است

یکی دیگر از دانش آموزان اردبیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت تحصیل گفت: تحصیل در مدرسه سطح علم و درک دانش آموزان را افزایش می دهد به همین جهت باید برای علم آموزی و حل مشکلات زندگی تحصیلات علمی خود را بالا برد.

سهیلا کریم زاده تصریح کرد: انسان برای موفقیت در زندگی شخصی و اجتماعی نیاز به دانش در زمینه های مختلف دارد و بهترین علم و دانش در مدارس آموخته می شود بنابراین دانش آموزان اردبیلی این فرصتی که در پیش دارند را فرصت مغتنمی برای ارتقای سطح علمی خود دانسته و از این فرصت به بهترین شکل استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه حضور در مدرسه برای ادامه تحصیل مسرت بخش است، افزود: شور و شوقی عجیبی در دانش آموزان اردبیلی برای ادامه تحصیل دیده می شود که باید این شور و شوقها را به مسیر صحیحی هدایت کرد تا از آن استفاده بهینه شود.

کریمزاده ماه مهر را عید دانش برای دانش آموزان دانست و اضافه کرد: با فرارسیدن ماه مهر دانش آموزان برای حضور در مدارس لحظه شماری کرده و خود را برای کسب دانش آماده می کنند.

2300 واحد آموزشی میزبان دانش آموزان اردبیلی خواهد بود

مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر، از میزبانی دو هزار و 329 مدرسه استان اردبیل در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان از دانش آموزان استان خبر داد.

احمد محمودزاده با اشاره به تعداد مدارس ابتدایی استان گفت: هزار و 336 واحد آموزشی مقطع ابتدایی در استان برای تحصیل دانش آموزان ابتدایی آماده شده و دانش آموزان با حضور در این مدارس تحصیلات علمی خود را در مقطع ابتدایی که از حساسیت خاصی برخوردار است، ادامه خواهند داد.

وی با اشاره به شش ساله شدن مقطع ابتدایی از سال تحصیلی جدید تصریح کرد: با اجرای سیستم آموزشی نوین 6-3-3 مقطع ابتدایی تا سال ششم خواهد بود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همچنین از وجود 454 واحد آموزشی در مقطع متوسطه خبر داد که دانش آموزان در این مدارس تحصیل می کنند.