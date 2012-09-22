به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسداردکتر سید یحیی صفوی در مراسم یادواره شهداء اظهار کرد: اطمینان دارم که به لطف و فضل الهی مردم ایران هوشمندانه، صبورانه و خردمندانه، ظرفیت و توانایی لازم برای عبور از گردنههای تحریمهای ظالمانه را دارند.
وی با بیان اینکه اکنون ایران در وضعیت فشار اقتصادی کشورهای استکبار جهانی است، بیان کرد: کشورهای استکبار جهانی از جمله آمریکا و اسرائیل که در هشت سال دفاع مقدس پشت سر صدام بودند، اکنون نیز کشور اسلامی ایران را همانند گذشته تحریم اقتصادی کردند.
مشاور عالی مقام معظم رهبری ابراز کرد: کشورهای استکبار جهانی از جمله آمریکا و اسرائیل تولید نفت برخی از کشورها را بالا بردند تا برخی کشورها نفت ایران را خریداری نکنند تا نفت ما را تحریم کنند.
سرلشکر صفوی اضافه کرد: مردم ایران با تدابیر حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب، مسئولان سیاسی کشور، مدیریت هوشمندانه، برنامهریزی و آیندهنگری، وحدت و انسجام سیاسی و خرد جمعی به لطف و فضل خداوند متعال و با عنایات ویژه امام زمان (عج) که صاحب اصلی انقلاب اسلامی است همچون بحران زمان جنگ از این گردنه تحریم ظالمانه کشورهای استکبار جهانی با موفقیت عبور میکنند.
دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری تصریح کرد: تفاوت جنگ ما با سایر جنگهای تاریخ در این است که در گذشته فقط نبرد با سلاطین و برای آنها بوده اما تنها جنگی که با مشارکت همه جانبه مردم محقق شد متعلق به کشور ایران است.
این فرمانده دوران دفاع مقدس یادآورشد: شهیدان گمنام به معرفت الهی رسیدند و با نثار جان خود موجب افتخار میهن اسلامی و عزت کشور شدند.
سرلشکر صفوی در ادامه به توطئه جدید دشمنان در توهین به مقدسات اشاره کرد و گفت: این توهین موجب خروش مسلمانان جهان شد و انسان های آزاده از این حرکت مذبوحانه متاثر و متالم شدند و قلبشان به درد آمد.
