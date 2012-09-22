

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسداردکتر سید یحیی صفوی در مراسم یادواره شهداء اظهار کرد: اطمینان دارم که به لطف و فضل الهی مردم ایران هوشمندانه، صبورانه و خردمندانه، ظرفیت و توانایی لازم برای عبور از گردنه‌های تحریم‌های ظالمانه را دارند.



وی با بیان اینکه اکنون ایران در وضعیت فشار اقتصادی کشورهای استکبار جهانی است، بیان کرد: کشورهای استکبار جهانی از جمله آمریکا و اسرائیل که در هشت سال دفاع مقدس پشت سر صدام بودند، اکنون نیز کشور اسلامی ایران را همانند گذشته تحریم اقتصادی کردند.



مشاور عالی مقام معظم رهبری ابراز کرد: کشورهای استکبار جهانی از جمله آمریکا و اسرائیل تولید نفت برخی از کشورها را بالا بردند تا برخی کشورها نفت ایران را خریداری نکنند تا نفت ما را تحریم کنند.



سرلشکر صفوی اضافه کرد: مردم ایران با تدابیر حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب، مسئولان سیاسی کشور، مدیریت هوشمندانه، برنامه‌ریزی و آینده‌نگری، وحدت و انسجام سیاسی و خرد جمعی به لطف و فضل خداوند متعال و با عنایات ویژه امام زمان (عج) که صاحب اصلی انقلاب اسلامی است همچون بحران زمان جنگ از این گردنه تحریم ظالمانه کشورهای استکبار جهانی با موفقیت عبور می‌کنند.



دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری تصریح کرد: تفاوت جنگ ما با سایر جنگهای تاریخ در این است که در گذشته فقط نبرد با سلاطین و برای آنها بوده اما تنها جنگی که با مشارکت همه جانبه مردم محقق شد متعلق به کشور ایران است.

این فرمانده دوران دفاع مقدس یادآورشد: شهیدان گمنام به معرفت الهی رسیدند و با نثار جان خود موجب افتخار میهن اسلامی و عزت کشور شدند.



مشاور عالی مقام معظم رهبری ادامه داد: حتی زنان قهرمان در هشت سال دفاع مقدس فرزندانشان را از روستاها به جبهه‌ها اعزام کردند و فرزندان غیور آنان به هر جبهه‌ای حمله می‌کردند آن خط را می‌شکستند که این بیانگر شجاعت، فهم، تدبیر، عقلانیت و غیرت آنان بود و همچنین جنگ هشت سال دفاع مقدس جنگی بود که همه ملت ایران چه در خط مقدم و چه در عمق جبهه‌ها در دانشگاه‌ها، مزارع و بازار در آن شرکت کردند.







سرلشکر صفوی در ادامه به توطئه جدید دشمنان در توهین به مقدسات اشاره کرد و گفت: این توهین موجب خروش مسلمانان جهان شد و انسان های آزاده از این حرکت مذبوحانه متاثر و متالم شدند و قلبشان به درد آمد.



وی گفت: دشمنان هنگامی که با بیداری اسلامی روبرو شدند و زمانی که می بینند در مقابل فرهنگ لیبرال دموکراسی یک قطب بزرگ تمدنی به نام جهان اسلام در حال بروز و ظهور است تلاش می کنند تا مسلمانان تحقیر شوند اما نمی دانند یک میلیارد و600 میلیون نفر مسلمان به خشم آمده اند و با این حرکت مقابله خواهند کرد.



دستیار مقام معظم رهبری یادآورشد: مسلمانان جهان با تحریم کالاهای آمریکایی می توانند تنفر خود را نسبت به توهین به مقدسات اعلام کنند و با تعطیل کردن سفارت خانه های اسرائیل و آمریکا نشان دهند که با وحدت خود قادرند به آنها آسیب برسانند.



وی افزود: توهین آنان به پیامبر اکرم (ص) به منزله توهین به همه پیامبران از جمله حضرت مسیح (ع) و حضرت موسی (ع) است و مطمئن هستیم که مسلمانان جهان جواب جسارت آنان را جسورانه می‌دهند.

