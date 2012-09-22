ناگفته های رضایی از دوران دفاع مقدس/ شرط لیبی برای ارسال موشک به ایران

به گزارش خبرنگار مهر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز پنجشنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس که در سالن ورزشی حجاب برگزار شد ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت : در دوران دفاع مقدس ما با دو جنگ روبه رو بودیم، جنگ با صدام وجنگ در داخل کشور. زمانی که به ایران حمله شد ده شهر و صد روستا و جمعیتهای زیادی در داخل کشور آواره شدند و دولت وقت ( دولت بنی صدر) توانایی مردم را نادیده گرفت واین اجازه را نداد که مردم تواناییهای خود را وارد صحنه کنند.



وی گفت از این رو معتقدم مظلومانه در داخل و ظالمانه از خارج از کشور به ما حمله کردند.



رضایی خاطر نشان کرد: زمانی که دست بنی صدر رو شد و از کشور فرار کرد و امور به دست بچه های انقلاب افتاد توانستیم به توفیقات خوبی در جنگ دست یابیم ، که در این راستا می توان به عملیات ثامن الائمه اشاره کرد.



وی با اشاره به پیشرفت های ایران در دوران دفاع مقدس افزود: بزرگترین پیشرفت ما در دوران دفاع مقدس و پس از آن دست یافتن به موشکها و دستیابی به پرنده های بدون خلبان بود، حقیقتا در آن ایام در زمینه موشکی به پیشرفتها و موفقیتهای خوبی دست یافتیم.



فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس در ادامه سخنانش به بیان بخشی از رویدادهای هشت سال دفاع مقدس خواند پرداخت و افزود: ما در جنگ تحمیلی از قذافی 30 موشک گرفتیم ولی وی ادامه حمایت های خود منوط به حمله ما ( ایران) به کویت و عربستان مطرح کرده بود البته ما این در خواست را قبول نکردیم و معتقد بودیم اگر این کار را انجام میدادیم جنگ ایران با عراق به جنگ ایران با کشور های عربی تبدیل می شد.



رضایی با بیان اینکه بنده این مطالب را برای بار اول است که بیان می کنم اظهار داشت: پس از آن که ایران در خواست قذافی را قبول نکرد دوستان لیبیایی قطعات موشک ها را به داخل سفارت لیبی در تهران بردند.



وی ادامه داد: پس از آنکه صدام حسین با خبر شد که لیبی دیگر به ایران موشک نمی دهد حملات خود را به داخل استان هایی همچون نهاوند،درفول و... افزایش داد اما با این اوصاف رزمندگان شبانه روز تلاش کردند و توانستند قطعات مورد نیاز برایپرتاب موشک به عراق طراحی کنند.



وی گفت : ما اولین موشک را به یکی از بانک های عراق زدیم البته در آن زمان صدام این حمله را قبول نمی کرد و بر این باور بود که این انفجاری از داخل کشورش بود اما بعد از 3هفته این حمله را قبول کرد.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اگر امروز برد موشک های ایران بسیار افزایش یافته است به طوریکه اسرائیل از حمله به ایران هراس دارد تأکید کرد: دست یابی به این موفقیت های نظامی به خاطر رشادت و ایثار جوانانی بودکه در دوران دفاع مقدس به خود باوری رسیدند و وارد صحنه شدند.



فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس با بیان اینکه خیزش اول در نهضت امام خمینی و پیروزی انقلاب و خیزش دوم در دوران دفاع مقدس دیده می شود، اظهار داشت: ما امروز با تحریم ها مواجه هستیم از این رو نباید خود تحریمی، خود زنی و منازعه کنیم، نیاز به وحدت و همدلی داریم البته باید به این نکته اشاره کرد که کشور نیاز به خیزش سوم دارد.



به گفته رضایی خیزش سوم یعنی آنکه جوانان وارد صحنه شوند و نسبت به امور بی تفاوت نباشند.



وی گفت: همان طور که ما در حوزه امنیتی و دفاعی توانسته ایم به پیشرفت های خوبی دست یافته ایم می توانیم در حوزه اقتصاد نیزخود را به خوبی نشان دهیم به شرط آنکه از ظرفیت های موجود به نحو مطلوب استفاده و جوانان را باور کنیم تا با کمک آنها بتوانیم تحریم ها را خنثی و اقتصاد کشور را شکوفا کنیم.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنانش به تبیین و اهمیت اقتصاد مقاومتی پرداخت و با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به منزله ریاضت نیست اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی اقتصادی شفاف و روشن است، اقتصادی که مردمی است .



وی اضافه کرد: در اقتصاد مقاومتی می توان تولید را به شکوفایی رساند، شغل ایجاد کرد و از تحریم ها عبور کرد.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه باید از ظرفیت های دفاع مقدس به خوبی استفاده کرد افزود: در حال حاضر نیز باید از دفاع مقدس درس بگیریم ضمن آنکه ما دو ظرفیت مهم در کشور داریم، رهبری و جمهوری اسلامی دو ظرفیت مهم برای ما است.



رضایی با بیان اینکه نباید از مردم به عنوان زینت المجلس استفاده شود مردم را نیروی واقعی پیشرفت کشور معرفی کرد و افزود بدون شک با کمک مردم می توان تحریم ها را پشت سر گذاشت و با این همسویی مردم می توان به دشمن بگوییم که ملت ایران شکست ناپذیر هستند.



رضایی در پایان سخنانش با بیان اینکه هیچ چیز جای پیروزی ملت در انتخابات سال آینده را نخواهد گرفت گفت: بنده اطمینان می دهم که مردم و جوانان سال آینده بار دیگر به صحنه می آیند تا از کشور و انقلاب خود دفاع کنند.



