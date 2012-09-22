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۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۸

حجت الاسلام محدثی:

توهین به پیامبر اکرم (ص) فصل نوینی از بیداری اسلامی را در منطقه رقم زده است

توهین به پیامبر اکرم (ص) فصل نوینی از بیداری اسلامی را در منطقه رقم زده است

تایباد - خبرگزاری مهر: امام جمعه تایباد گفت: امروز شاهدیم که شعله های فروزان خشم برآمده از توهین به نبی مکرم اسلام فصل نوینی از بیداری اسلامی را در منطقه و جهان رقم زده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محدثی قبل از ظهر شنبه در جمع مسئولین، فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستان تایباد در مسجد ابوالفضلی ضمن محکوم کردن ساخت فیلم موهن علیه پیامبر (ص) گفت: در عصر پر فریب تمدن در غوغای گوشخراش عربده های حقوق بشر منادیان دروغین آزادیخواهی و دمکراسی یک بار دیگر باطن ضد انسانی خود را نشان دادند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان تایباد تصریح کرد: بی حرمتی به خاتم پیامبران فقط توهین به یک فرد، یک دین و یک گروه نیست بلکه خوار شمردن انسان و به هیچ گرفتن معنویت و تمامی ادیان آسمانی است.

وی افزود: مخدوش کردن کانون عشق و ارادت مسلمانان و آزادیخواهان نتیجه اسلام هراسی غرب و صهیونیسم تمامیت خواه است.

امام جمعه تایباد گفت: دسیسه دشمنان برای انحراف جریان بیداری اسلامی با هوشمندی و حضور امت اسلام نقش برآب شده و باعث انزجار عالم اسلام از دشمنان انسانیت شده است.

کد مطلب 1701878

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