مجتبی آقایی عکاس و عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مقدمه و نفس برگزاری هفته هنر استان ها خوب و ارزشمند است و جای تقدیر و تشکر دارد. به لحاظ جایگاه اداری و سازمانی در حد استان نیز مسئولان حضور خوبی در این هفته ها دارند. ولی به نظر می آید، می توان این مراسم را با کیفیت مطلوب تری برگزار کرد و برنامه ریزی مناسب تری برای آن داشت. مرکزیت این هفته ها در تهران است و چه خوب بود اگر در استان ها نیز این رویداد فرهنگی و هنری برپا می شد.

وی ادامه داد: به اعتقاد من، لازم است همزمان با برپایی این هفته ها کتابچه ای از زندگی نامه هنرمندان استان و افرادی که مورد تجلیل قرار می گیرند منتشر و در دسترس علاقه مندان قرار بگیرد. وقتی کتابی منتشر می شود یادمانی از یک مراسم باقی می ماند و تاثیر فعالیت انجام شده بیشتر خواهد شد.

آقایی افزود: همچنین باید این هفته ها را مستند سازی کرد تا به عنوان سند و یک فعالیت خوب باقی بماند. تاثیر فعالیت های فرهنگی در استمرار آن است نه در شکل مقطعی برگزار شدن، چه خوب است این جریان نیز مداوم باشد.

این هنرمند در پایان تصریح کرد: هفته هنر استان ها نیازمند پوشش خبری مناسب تر برای اطلاع مخاطبان است. برگزاری این هفته ها موجب ترغیب جوانان برای ارایه کار بهتر خواهد شد چون به خوبی درک می کنند تلاش آن ها رصد و دیده می شود.معتقدم، هنرمندانی که برای تقدیر در این هفته ها انتخاب می شوند چهره ماندگار در حوزه استانی به شمار می آیند.

