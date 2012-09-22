مجتبی آقایی عکاس و عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مقدمه و نفس برگزاری هفته هنر استان ها خوب و ارزشمند است و جای تقدیر و تشکر دارد. به لحاظ جایگاه اداری و سازمانی در حد استان نیز مسئولان حضور خوبی در این هفته ها دارند. ولی به نظر می آید، می توان این مراسم را با کیفیت مطلوب تری برگزار کرد و برنامه ریزی مناسب تری برای آن داشت. مرکزیت این هفته ها در تهران است و چه خوب بود اگر در استان ها نیز این رویداد فرهنگی و هنری برپا می شد.
وی ادامه داد: به اعتقاد من، لازم است همزمان با برپایی این هفته ها کتابچه ای از زندگی نامه هنرمندان استان و افرادی که مورد تجلیل قرار می گیرند منتشر و در دسترس علاقه مندان قرار بگیرد. وقتی کتابی منتشر می شود یادمانی از یک مراسم باقی می ماند و تاثیر فعالیت انجام شده بیشتر خواهد شد.
