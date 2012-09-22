ترکیب تیم نوجوانان ایران برای بازی با لائوس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی دوستیمهر اسامی 11 بازیکن اصلی تیم ایران در دیدار با لائوس در نخستین مسابقهاش از مرحله گروهی رقابتهای قهرمانی نوجوانان آسیا 2012 تهران را اعلام کرد.
بر پایه این گزارش، سیدسجاد سید، ساسان جعفری، سیدمجید حسینی (کاپیتان)، سعید عزتاللهی، عرفان وجدانی، محمدرضا بازاج، امیرمحمد مظلوم، رضا کرملاچعب، مجتبی مقتدایی، میلاد داعی و علی هزامی ترکیب تیم ایران در این بازی را تشکیل میدهند.
همچنین ساعت 11 صبح امروز شنبه نشست فنی بازیکنان و کادر فنی تیم نوجوانان ایران برگزار شد. در این جلسه فیلم بازیهای لائوس مرور و مربیان برنامههای تاکتیکیشان را برای بازیکنان تشریح کردند.
بازیکنان تیم نوجوانان ایران پس از صرف ناهار در ساعت 12:30، ساعت 15:15 امروز به ورزشگاه دستگردی میروند تا ساعت 17 مقابل لائوس قرار بگیرند.
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