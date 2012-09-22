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۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۶

قهرمانی نوجوانان آسیا - تهران/

ترکیب تیم نوجوانان ایران برای بازی با لائوس اعلام شد

ترکیب تیم نوجوانان ایران برای بازی با لائوس اعلام شد

کادرفنی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان اسامی بازیکنان این تیم در نخستین دیدار از رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا برابر لائوس را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی دوستی‌مهر اسامی 11 بازیکن اصلی تیم ایران در دیدار با لائوس در نخستین مسابقه‌اش از مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا 2012 تهران را اعلام کرد.

بر پایه این گزارش، سیدسجاد سید، ساسان جعفری، سیدمجید حسینی (کاپیتان)، سعید عزت‌اللهی، عرفان وجدانی، محمدرضا بازاج، امیرمحمد مظلوم، رضا کرملاچعب، مجتبی مقتدایی، میلاد داعی و علی هزامی ترکیب تیم ایران در این بازی را تشکیل می‌دهند.

همچنین ساعت 11 صبح امروز شنبه نشست فنی بازیکنان و کادر فنی تیم نوجوانان ایران برگزار شد. در این جلسه فیلم بازی‌های لائوس مرور و مربیان برنامه‌های تاکتیکی‌شان را برای بازیکنان تشریح کردند.

بازیکنان تیم نوجوانان ایران پس از صرف ناهار در ساعت 12:30، ساعت 15:15 امروز به ورزشگاه دستگردی می‌روند تا ساعت 17 مقابل لائوس قرار بگیرند.

کد مطلب 1701898

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