برگزیدگان جشنواره استانی حدیث "سلسله الذهب" معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آزاد خردمند در مراسم اختتامیه این جشنواره افزود: کار داوری این جشنواره را داوران استانی "علی انصاری"، "سیدنجف مسعودی" و "عبدالرسول نیک عهد" به عهده داشتند که در پایان نفرات برتراین جشنواره را انتخاب و معرفی کردند.

وی بیان داشت: دومین جشنواره استانی خوشنویسی "حدیث سلسله الذهب" در سه بخش نستعلیق، شکسته نستعلیق و خط نسخ برگزار شد.

خردمند، "قدرت الله آروند"، "عبدالرسول هاشمی"، "سجاد کرمی"، "عبدالعباد تقوی"، "محمودرضا رخشا"، "صادق شیخ ممو"، "علی نقی کرامت" و "مسلم خادمی" را نفرات برتر این جشنواره عنوان کرد که توسط هیئت داروان انتخاب شدند.

وی با بیان اینکه حدیث "سلسلة الذهب" حدیثى است که از حضرت رضا (ع) به هنگام ورود ایشان به نیشابور نقل شده، اظهار داشت: این حدیث با اختلافات ناچیزى مربوط به شرایط و اوضاع و احوال املاء و استملاى آن، در منابع کهنى چون "تاریخ نیشابور" و "توحید صدوق"، "عیون اخبار الرضا"، "امالى"، "شیخ مفید"، "ربیع الابرار زمخشرى"، "التدوین رافعى"، "فصول المهمه ابن صباغ مالکى"، "کشف الغمه اربلى" و منابع جدیدتر چون "کنزالعمال متقى هندى" و "بحارالانوار مجلسى" نقل شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کهگیلویه برگزاری برنامه های مختلف در دهه کرامت را نیازمند سازمان دهی و غنی سازی برنامه های مردمی و خودجوش دانست و افزود: مردم جامعه اسلامی باید معرفت خود را نسبت به امام رضا (ع) افزایش داده و رئوفی و مهربان آن امام را الگو و راهنمای خود قرار دهند.

دومین جشنواره استانی شعر محلی رضوی به کار خود پایان داد

دومین جشنواره استانی شعر محلی رضوی در "لیکک" با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهمئی در مراسم اختتامیه این جشنواره گفت: این جشنواره با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فعالیت های فرهنگی و هنری مرتبط با سیره رضوی و شناسایی، معرفی و تجلیل از پدیدآورندگان آثار برتر فرهگی و هنری در زمینه سیره امام رضا(ع) برگزار شد.

علی تقی زاده افزود: موضوع اشعار ارسالی به جشنواره پیرامون زندگی و ابعاد شخصیت امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س) و احمدبن موسی(ع) "شاهچراغ" و حضرت بی بی حکیمه (س) بود.

وی بیان داشت: این جشنواره برای دومین سال متوالی و با هدف ترغیب و تشویق هنرمندان برای تولید آثاری با موضوع ائمه اطهار خصوصا امام رضا (ع) برگزار شد.

تقی زاده با بیان اینکه در این جشنواره ها از توانایی و تخصص داوران استانی استفاده شد، عنوان کرد: "سید غفار موسوی"، "رسول سنایی" و "فرحناز مسلمی" داوری آثار شعر ارائه شده به جشنواره را بر عهده داشتند.

وی "اکبر سلیمانی"، "حسین سعیدنژاد"، "محمود بهمنی"، "مجید تقی زاده"، "فاطمه صداقتی نیا"، "زینب دانش"، "پری سیما هاشمی" و "ساجده کردونی" را نفرات برتر این جشنواره اعلام کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهمئی ائمه اطهار (ع) را احیاگر کرامت و خودباوری دانست و افزود: باید از تمامی ظرفیت های فکری و دینی این بزرگواران به ‌منظور برگزاری هرچه باشکوه ‌تر برنامه‌ های دهه کرامت بهره کافی را برد.