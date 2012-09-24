  1. جامعه
۳ مهر ۱۳۹۱، ۷:۱۰

جزئیات شهریه دانشجویان معلول / دانشگاهها با معلولان همکاری نمی‌کنند

جزئیات شهریه دانشجویان معلول / دانشگاهها با معلولان همکاری نمی‌کنند

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: به منظور ارائه تسهیلات و تخفیف در پرداخت شهریه به دانشجویان معلول تا کنون چندین بار به وزارت علوم نامه نوشته ایم اما متاسفانه پاسخی دریافت نشده است.

یحیی سخنگویی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بسیاری از معلولان توان پرداخت شهریه های زیاد دانشگاهها را ندارند و به همین دلیل با مشکلات زیادی مواجه هستند در حالیکه براساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تحصیل برای معلولان باید رایگان باشد.

وی با اشاره به اینکه چندین نامه وزارت علوم ارسال شده است، گفت: دانشجویان معلول حداقل خواسته ای که دارند استفاده از تخفیف و تسهیلات برای پرداخت شهریه است درحالیکه تاکنون این خواسته محقق نشده است.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه توان تامین هزینه های تمامی دانشجویان را نداریم ، تاکید کرد: از سوی دیگر دانشگاههای آزاد و غیر انتفاعی نیز شهریه های زیادی از دانشجویان معلول دریافت می کنند بطوریکه در برخی از موارد خانه نشینی آنان را در پی داشته است.

وی در مورد میزان کمک هزینه تحصیلی معلولان نیز گفت: در مقطع کار‌شناسی ۵۰۰ هزار تومان، مقطع کار‌شناسی ارشد یک میلیون تومان و مقطع دکتری تا دو ونیم میلیون تومان به معلولان پرداخت می شود.
 
سخنگویی با اشاره به اینکه از ۱۹ هزار دنشجوی معلول ، ۱۳ هزار نفرکمک هزینه دریافت می کنند، افزود: براساس اطلاعات بدست آمده در سال جاری درمقطع دکتری ۱۳۰۰ دانشجوی معلول تحصیل می‌کنند .
کد مطلب 1701903

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