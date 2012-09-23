ارائه اینترنت ملی 16مگابیتی به دولتی ها/برنامه ریزی برای کاربران خانگی

علی حکیم جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اتصال شبکه سازمانها و ادارات دولتی به شبکه ملی اطلاعات و آغاز فاز عملیاتی اجرای پروژه ملی شبکه اطلاعات در کشور، اظهار داشت: طی چند روز اخیر تمامی سازمانها و ادارات دولتی و بخش های مرکزی و استانی و زیرمجموعه این دستگاهها همگی به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند و هم اکنون در حال گزارش گیری از مسئولان فناوری اطلاعات این دستگاهها هستیم تا چنانچه دستگاهی به دلایلی موفق به اتصال به شبکه ملی اطلاعات نشده است مشکل موجود برطرف شود.

وی با بیان اینکه اتصال تمامی دستگاهها و سازمانهای حاکمیتی به شبکه ملی اطلاعات و انتقال دیتاهای موجود این سازمانها از اینترنت به این شبکه ملی براساس فاز نخست قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: نتایج نهایی از گزارش گیری استانها بزودی اعلام می‌شود و دراین راستا با شرکتهای مخابراتی، اپراتورها و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز تعاملاتی صورت گرفته است تا معدود مشکلاتی که برای برخی سازمانها در اتصال به شبکه ملی وجود دارد به طور کامل رفع شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر سرعت اجرای فاز نخست پروژه اینترنت ملی و اتصال پایین ترین لایه های دستگاههای حاکمیتی به این شبکه تصریح کرد: در شبکه ملی اطلاعات محدودیتی برای توزیع پهنای باند به دستگاهها وجود ندارد به نحوی که بسته به نیاز دستگاهها این پهنای باند تخصیص می یابد.

وی گفت: هم اکنون پیش بینی اختصاص پهنای باند برای اینترنت با سرعت 16 مگابیتی برای بخش های مرکزی دستگاههای اجرایی صورت گرفته و برای داخل استانها نیز این اتصال با سرعت 8 مگابیت بر ثانیه برقرار خواهد شد؛ در همین حال در بخش ها و لایه های پایین تر دستگاهها و سازمانهای حاکمیتی اتصال به شبکه ملی اطلاعات با سرعت 2 مگابیت بر ثانیه انجام می‌شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اتصال مراکز پژوهشی و علمی کشور به این شبکه در قالب شبکه علمی کشور ادامه داد: محدودیت پهنای باند برای شبکه علمی کشور و مراکز پژوهشی و علمی متصل به این شبکه نیز وجود ندارد.

حکیم جوادی فاز بعدی عملیاتی شدن شبکه ملی اطلاعات را مربوط به دسترسی کاربران خانگی به این شبکه عنوان کرد و به مهر گفت: از آنجایی که این طرح باید تا پایان برنامه پنجم توسعه محقق شود در حال برنامه ریزی و فازبندی برای اجرای این پروژه و استفاده کاربران خانگی از این شبکه ملی هستیم.

به گزارش مهر، اواخر هفته گذشته وزیر ارتباطات از آغاز بکار شبکه ملی اطلاعات در کل کشور و برای تمامی دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: از اوایل مهرماه حدود 42 هزار دستگاه دولتی تمامی ارتباطاتشان از شبکه اینترنت به شبکه ملی منتقل می‌شود.