کنترل هوایی ترافیک/ حضور ماموران در اطراف مدارس

سردار اسکندر مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:از امروز همزمان با تهران در سایر کلانشهرها ترافیک به صورت هوایی با استفاده از بالگرد و پرنده های سبک کنترل می شود. ماموران پلیس با سه سورتی پرواز در روز ترافیک صبحگاهی،ظهر و عصر را مدیریت کرده تا کمترین مشکل برای هموطنان به وجود آید.

به گفته وی بسیاری از ترافیک های ایجاد شده در معابر فرعی شهرها به علت توقف های دوبله والدین برای سوار کردن و پیاده کردن دانش آموزان ایجاد می شود که با استقرار ماموران در اطراف مدارس سعی در رفع این گره ها داریم.

رئیس پلیس راهور تهران تاکید کرد: با توجه به افزایش نزدیک به دو میلون وسیله نقلیه موتوری در کشور طی یکسال گذشته افزایش 30 درصدی ترافیک نسبت به شهریور ماه را شاهد هستیم که باعث ایجاد ترافیک های نیمه سنگین در برخی معابر اصلی کلانشهرها می شود.

مومنی از تداوم اجرای طرح تابستانه پلیس راهور در جاده ها خبر داد و افزود: طرح تابستانی پلیس راه در جاده ها به منظور برگشت مسافران تا سوم مهرماه ادامه دارد و نیروهای پلیس در جاده ها مستقر هستند.