2 معاون و 5 مسئول رده بالای استانداری خراسان شمالی تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح شنبه نشست شورای توسعه و برنامه ریزی خراسان شمالی پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد و در این نشست آیین تودیع و معارفه معاونان قدیم و جدید استانداری خراسان شمالی نیز انجام شده است.

بر پایه این خبر بر اساس تصمیم محمود احمدی بیغش، استاندار جدید خراسان شمالی و تایید وزارت کشور، "رضا جلالی" به عنوان معاون سیاسی امنیتی جدید استانداری خراسان شمالی معرفی شده است.

پیش از این سید کریم سجادی در این سمت حضور داشت و دلیل تغییر در این معاونت نیز بازنشستگی سید کریم سجادی عنوان شده است.

در این نشست معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان شمالی نیز تغییر کرد و علیرضا صحراگرد جای خود را به "محمدحسین نژاد حسین" داد.

لازم به ذکر است محمدحسین نژاد حسین که بومی شهرقائن در خراسان رضوی است، پیش از این و در زمان استانداری محمدحسین جهانبخش، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان شمالی بود.

همچنین بر اساس تصمیم استاندار جدید خراسان شمالی "علی اصغر عالیخانی" به عنوان مدیرکل حوزه استاندار و تشریفات استانداری منصوب شد و بر صندلی جعفر آقاجانپور تکیه زد.

بر این اساس با تغییر مدیرکل حوزه استاندار و تشریفات استانداری، یک مدیر غیربومی دیگر به مجموعه مدیران غیربومی استانداری این استان افزوده شد.

در دیگر تغییرات و انتصابات استانداری خراسان شمالی، سید یحیی هاشمی نژاد؛ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣی و اﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاری که از مدیران ساعی و بومی استان محسوب می‌شد نیز جای خود را به یک مدیر غیربومی دیگر یعنی "علیرضا مظلومیان" داد.

همچنین بر اساس تصمیم استاندار جدید خراسان شمالی، قربانعلی مستمک؛ مدیر دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیگی به شکایات استانداری نیز تغییر کرد و "غلامرضا درتومی" که پیش از این در فرمانداری بجنورد خدمت می‌کرد، به این سمت منصوب شد.

علاوه بر این مصطفی رستمی؛ مشاور امور ایثارگران در استانداری خراسان شمالی نیز صندلی خود را به "علی کاظم زاده" که پیش از این رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان شیروان بود، داد.

همچنین در آخرین تغییر مدیران استانداری؛ مسئول ویژه پیگیری دفتر استانداری خراسان شمالی که پیش از این مهدی کرامتی عهده دار آن بود، تغییر کرد و "مصطفی رستمی" به این سمت منصوب شد.