به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره در گروه شعر 7 کتاب راهی مرحله دوم داوریها شدند که عبارتند از: «خورشیدهای توامان» نوشته حسنا محمدزاده، «در کوچههای کرایوا» نوشته جواد محقق، «شب را مدادها افقی میکشند» نوشته سیده زبیده حسینی، «صبح بنارس» نوشته علیرضا قزوه، «مشکوه» نوشته سارا سادات باختر، «کهکشان چهرهها» نوشته علیمحمد مودب و «بغض در نواحی لبخند» نوشته محمدرضا ترکی.
همچنین در بخش ترجمه ادبیات زبانهای دیگر نیز نیز کتابهای «حتی سگها» نوشته جان مک گرگور و ترجمه نازنین سیفاللهی، «دوره گردها» نوشته پل هاردینگ و ترجمه مجتبی ویسی، «وقتی از عشق حرف میزنیم» نوشته ریموند کارور و ترجمه محمدصادق رئیسی و «خدمتکار» نوشته کارتین استاکت و ترجمه شبنم سعادت، جواز حضور در مرحله دوم داوریها را کسب کردند.
در بخش تاریخ نیز کتابهای «تاریخ نگاری فارسی ساسانیان» نوشته جولی اسکات و ترجمه محمد دهقانی، «سیاستهای خیابانی» نوشته آصف بیات و ترجمه سید اسدلله نبوی چاشمی، «کاوشهایی در ارتباطات و تاریخ» نوشته باربی زلایزر و ترجمه مریم کیانی، «زندگی و زمانه محمدعلی فروغی» نوشته احمد واردی و ترجمه عبدالحسین آذرنگ و «تاریخ نو» نوشته متیو واترز و ترجمه نادر میرسعیدی به مرحله دوم داوریها راه یافتند.
آیین پایانی و اهدای جوایز بیست و یکمین دوره جایزه کتاب فصل 4 مهر ماه توسط موسسه خانه کتاب و در سرای اهل قلم برگزار میشود.
خبر دیگر از خانه کتاب اینکه، موسسه مذکور در چهلمین اجلاس سالانه isbn حضوری فعالانه داشته و پیشنهادهایی هم برای بهبود وضعیت نظام شمارهگذاری کتاب ارائه کرده است.
داریوش مطلبی، معاون فناوری و اطلاعات موسسه خانه کتاب که از نمایندگان این موسسه در این نشست بود، گفت: با توجه به اینکه خانه کتاب از سال 72 عضو نظام شمارهگذاری کتاب و موسیقی چاپی است، در اجلاسهای سالانه isbn و ismn حضور فعال دارد و امسال نیز در چهلمین دوره آن که در کیشینوف پایتخت مولداوی برگزار شد، حضوری موثر داشت.
وی ادامه داد: سازمان isbn برای اینکه بتواند از تحولات جدید حوزه نشر را در سطح جهانی رصد کند و بر اساس این تحولات برنامه ریزی کند، هر ساله از کشورهایی که در زمینه نشر وضعیت مناسبی دارند برای این اجلاس دعوت میکند.
مطلبی گفت: در این اجلاس تحقیقی درباره وضعیت شابک در دنیا را که سال گذشته به همراه همکارم آقای علیپور حافظی و با مشارکت نمایندگیهای isbn در 65 کشور دنیا انجام داده بودیم، به عنوان نطق اصلی این اجلاس ارائه کردیم.
معاون فناوری و اطلاعات موسسه خانه کتاب همچنین تصریح کرد: گزارش سمینارهای منطقهای وبررسی نیازهای تازه حوزه نشر و ارتباط و تعامل با دیگر نظامهای شمارهگذاری از دیگر برنامههای این اجلاس بود.
به گفته وی با توجه به کمکهای ایران برای راهاندازی نظام isbn در افغانستان و تاجیکستان و همچنین وضعیت نسبتاً مطلوب نشر کشورمان، ایران همواره به عنوان کشورهای فعال در تصمیم گیریهای اصلی نظام شمارهگذاری isbn محسوب میشود.
همچنین نمایندگان موسسه خانه کتاب در نشست سالانه ismn (نظام شمارهگذاری موسیقی چاپی) که بعد از اجلاس isbn در کیشینوف برگزار شد، شرکت کردند.
نظر شما