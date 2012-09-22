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۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۲۳

داوتگری:

پرورش فکر و اندیشه از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی است

پرورش فکر و اندیشه از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی است

مراغه - خبرگزاری مهر: نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس گفت: پرورش نخبگان با بهره گیری از ظرفیت ها و استعدادهای کشور شکل گیری اقتصاد مقاومتی را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دواتگری امروز شنبه در آیین آغاز سال تحصیلی جدید در یکی از مدارس مراغه اظهار داشت: معلمان نقش مهمی در پرورش فکر و اندیشه ایفا می کنند که در نهایت موجب ارتقای سطح تخصص در کشور می شود.

وی تصریح کرد: تربیت انسان های عالم و نخبه از محور های تولید ملی سرمایه و کار ایرانی است و حفظ منزلت و کرامت معلمان و دانش آموزان باید همواره مورد توجه مسوولان و افراد جامعه قرار گیرد.

دواتگری با بیان اینکه به فعلیت رساندن استعدادهای دانش آموزان، وظیفه مهم آموزش و پرورش است، یادآور شد: ترویج اصول و موارد مربوط به پیشگیری های بهداشتی و اجتماعی از سوی آموزش و پرورش در مدارس و بین دانش آموزان موجب کاهش هزینه های بهداشتی و درمانی و انتظامی در جامعه می شود.

نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس گفت: هم اکنون با آغاز سال تحصیلی جدید همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس، زیبایی ها در تمام نقاط ایران چه در شهرها و چه روستاها به تمام معنی جلوه گر شده است.

وی اضافه کرد: تاسیس دانشگاه فرهنگیان برای تربیت معلمان، اجرای طرح 6-3-3 در مقطع ابتدایی و هوشمندسازی مدارس از جمله دستاوردهای سند تحول آموزش و پرورش در کشور است.

پورصادق افزود: پرداختن به عزت معلم به عنوان پژوهشگر و استاد، ترویج معلم محوری و تربیت انسان های نواندیش و خدامحور از اهداف این سند تحول است.

کد مطلب 1701940

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