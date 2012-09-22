پرورش فکر و اندیشه از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دواتگری امروز شنبه در آیین آغاز سال تحصیلی جدید در یکی از مدارس مراغه اظهار داشت: معلمان نقش مهمی در پرورش فکر و اندیشه ایفا می کنند که در نهایت موجب ارتقای سطح تخصص در کشور می شود.

وی تصریح کرد: تربیت انسان های عالم و نخبه از محور های تولید ملی سرمایه و کار ایرانی است و حفظ منزلت و کرامت معلمان و دانش آموزان باید همواره مورد توجه مسوولان و افراد جامعه قرار گیرد.

دواتگری با بیان اینکه به فعلیت رساندن استعدادهای دانش آموزان، وظیفه مهم آموزش و پرورش است، یادآور شد: ترویج اصول و موارد مربوط به پیشگیری های بهداشتی و اجتماعی از سوی آموزش و پرورش در مدارس و بین دانش آموزان موجب کاهش هزینه های بهداشتی و درمانی و انتظامی در جامعه می شود.

نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس گفت: هم اکنون با آغاز سال تحصیلی جدید همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس، زیبایی ها در تمام نقاط ایران چه در شهرها و چه روستاها به تمام معنی جلوه گر شده است.

وی اضافه کرد: تاسیس دانشگاه فرهنگیان برای تربیت معلمان، اجرای طرح 6-3-3 در مقطع ابتدایی و هوشمندسازی مدارس از جمله دستاوردهای سند تحول آموزش و پرورش در کشور است.

پورصادق افزود: پرداختن به عزت معلم به عنوان پژوهشگر و استاد، ترویج معلم محوری و تربیت انسان های نواندیش و خدامحور از اهداف این سند تحول است.