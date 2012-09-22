تجهیز بیش از 100 هکتار از عرصه فضای سبز به شبکه آبرسانی هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم گفت: شبکه آبیاری تحت فشار شهر قم یک شبکه منحصر به فرد بوده و در آینده‌ای نزدیک به صورت هوشمند آبیاری عرصه های سبز انجام می شود.



حسین رضایی نسب با تأکید بر این که طی چند سال اخیر که قم با خشکی مواجه بوده است افزود: شهرداری به خوبی بحران آب را مدیریت کرده است و به راه اندازی شبکه تحت فشار شهرداری قم برای آبیاری عرصه های سبز اقدام کرده و با تجهیز این شبکه در آینده ای نزدیک آبیاری هر عرصه با توجه به نیاز آبی آن انجام خواهد شد.

رضایی نسب از محاسن هوشمند سازی شبکه آبیاری فضای سبز سخن به میان آورد و اضافه کرد: این سامانه از یک نقطه نیز قابلیت کنترل داشته و به صورت کاملا علمی برنامه ریزی شده است.



بیش از 100 هکتار به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شده است



مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم با تأکید بر این که از سال 83 تاکنون بیش از 100 هکتار در کل شهر قم به سیستم آبیاری تحت فشار و به توسعه سیستم های بهره ور آبیاری و توسعه فضای سبز مجهز شده است تصریح کرد: مناطق هشتگانه شهر قم هر ساله رقم متنابهی از بودجه خود را به گسترش شبکه های آبیاری تحت فشار، مخازن و شبکه های اتنقالی اختصاص می دهند.



رضایی نسب در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر به صورت کامل از پتانسیل های قم و شبکه انتقال ایجاد شده در داخل شهر استفاده می شود و آب از مناطق پر آب، به عرصه های کم آب شهر انتقال می یابد.



مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم در پایان ادامه داد: به همت سازمان پارک ها کلیه تیپ های خاکی قم بسته به اقلیم این کلان شهر و فضاهای حاکم در حال شناسایی و گونه های مناسب و سازگار با شرایط هر منطقه در قم برای کاشت در مناطق مختلف مشخص شده اند.



برگزاری جشن دختران آفتاب در کتابخانه ایثار قم



مدیر کتابخانه عمومی ایثار قم گفت: جشن دختران آفتاب با هدف گرامیداشت میلاد حضرت معصومه(س) و آشنایی با فعالیت های کتابخانه با حضور 120 نفر از اعضا برگزار شد.



نفری افزود: برگزاری برنامه مشاعره، مسابقه حضوری، سرودخوانی، نمایش یک روز در کتابخانه، قصه گویی، اجرای برنامه دختران آفتاب از جمله برنامه هایی بود که در این مراسم با مشارکت فعال اعضا انجام شد.



وی افزود: در پایان مراسم به 22 نفر از برندگان مسابقات فرهنگی جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.



پذیرش 85 دانش‌پژوه در مرکز تخصصی کلام اسلامی حوزه علمیه قم



معاون آموزش مرکز تخصصی کلام اسلامی حوزه علمیه با اشاره به پذیرش 85 دانش‌پژوه در مرکز تخصصی کلام اسلامی حوزه علمیه قم گفت: مرکز تخصصی کلام اسلامی از آغاز فعالیت خود تحت اشراف آیت‌الله سبحانی دانش‌پژوهان زیادی را در رشته کلام اسلامی پذیرش کرده و بسیاری از آنان فارغ‌التحصیل شده‌اند.



حجت الاسلام ترکاشوند افزود: در سال تحصیلی گذشته حدود 70 دانش‌پژوه از مرکز تخصصی کلام اسلامی فارغ‌التحصیل شده‌اند.



معاون آموزش مرکز تخصصی کلام اسلامی حوزه، با بیان این که دروس مرکز تخصصی کلام اسلامی آغاز شده است افزود: دانش‌پژوهان مرکز در نشستی از بیانات و توصیه‌های آیت‌الله سبحانی بهره‌مند خواهند شد.



وی یادآور شد: این نشست با حضور اساتید، فضلا و دانش‌پژوهان مرکز تخصصی کلام اسلامی در موسسه تحقیقاتی امام صادق‌(ع) برگزار خواهد شد.