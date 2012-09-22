فاضلاب خانگی زنگ خطر جدی برای باغستان سنتی قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رحمانی در این باره اظهارداشت: سرازیر شدن فاضلاب خانگی به باغستان سنتی تهدیدی جدی برای این مکان به شمار می رود چرا که با گذر زمان موجب خشک شدن درختان می شود.

وی، از سرازیر شدن فاضلاب خانگی در رودخانه بازار و مصلی به عنوان یکی از مصادیق این وضعیت یاد و تصریح کرد: سیمای بصری نامناسب، بروز مشکلات بهداشتی و بوی تعفن ازمهمترین مشکلاتی است که این منطقه را تهدید می کند و عدم توجه به آن نیز خود باعث تشدید این معضل می شود.

مدیرعامل سازمان باغستان سنتی، با اشاره به کشت سبزیجات و میوه های جالیزی در باغستان به وسیله بعضی از باغداران افزود: سرازیر شدن فاضلاب خانگی به این مکان موجب آلوده شدن آب رودخانه و این اراضی می شود در نتیجه باعث ایجاد مشکلات بهداشتی خواهد شد.

وی با اظهار تاسف از عدم توجه جدی نسبت به رفع این مشکل یادآورشد: بی توجهی بعضی از شهروندان و مسافران و تخلیه آشغال در رودخانه نیزعلاوه بر بروز مشکلات بهداشتی باغداران را با مشکلاتی در هنگام آبیاری مواجه ساخته است.

این مسئول خواستار توجه سازمان آب و فاضلاب شهری قزوین به منظور ساماندهی این امر شد و اظهارداشت: با توجه به عدم بارش های جوی در این فصول، آب موجود در این رودخانه مربوط به فاضلاب خانگی است و ضرورت رسیدگی به این وضعیت در راستای حفظ این میراث سنتی وجود دارد و شهرداری می تواند زمینه لازم را به منظور تسهیل دررفع این امر آورد.

وی، ضرورت تعامل دیگر سازمان های مرتبط را به منظور رفع این مشکل مورد تاکید قرار داد و افزود: به طور حتم توجه و پیش رو قرار دادن این رویه، امتیازات چشم گیری را برای شهر و شهروندان به همراه خواهد داشت چرا که این مکان ریه سبز شهر قزوین به شمار می رود و با توجه به صنعتی بودن استان، ضرورت صیانت از آ ن به شدت احساس می شود و نباید با بی توجهی به مسایلی از این دست این مکان را به ورطه نابودی کشاند.

رحمانی در پایان یادآورشد: تاکنون مکاتباتی با سازمان آب و فاضلاب شهری از سوی این سازمان صورت گرفته است و در حال حاضر منتظر اقدام این سازمان به منظور رفع این مشکل هستیم.