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۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۳

ناصری تاکید کرد:

ضرورت ارتقای سطح آگاهی کشاورزان در حوزه بهداشت کشاورزی

ضرورت ارتقای سطح آگاهی کشاورزان در حوزه بهداشت کشاورزی

دیلم - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم گفت: ارتقای سطح اگاهی کشاورزان بهترین استراتژی و راهکار در حوزه بهداشت کشاورزی است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین ناصری صبح شنبه در نشست کمیته بهداشت کشاورزی شهرستان دیلم با اشاره به ضرورت توجه به بهداشت کشاورزی، اظهار داشت: در مرحله اول باید برنامه‌ریزی مدونی برای آموزش و ارتقای سطح آگاهی کارکنان بخش کشاورزی و کشاورزان داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه بیماریهای شغلی یکی از دغدغه‌های بخش کشاورزی است، بیان داشت: ارائه راهکارهای تخصصی در این حوزه، گروهی و تیمی عمل کردن ادارات درگیر در این حوزه و شناسایی کارگاه‌های کشاورزی در شهرستان از جمله راهکارهای ارتقای سلامت کشاورزان است.

 رئیس شبکه بهداشت دیلم خواستار بررسی برنامه‌ها در کارگروه‌های تخصصی و شناسایی نقاط ضعف و قوت برنامه و ارائه آن در جلسه بعدی کمیته بهداشت کشاورزی شد.

سموم دفع آفات کشاورزان را تهدید می کند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دیلم نیز در این نشست گفت: یکی از مخاطراتی که سلامت افراد شاغل در بخش کشاورزی را تهدید می کند عدم توجه به مقوله بهداشت کشاورزی است.

شاپور خشنو افزود: کشت سیفی‌جات، گلخانه ها، دامداری‌های سنتی و مرغداری‌ها از جمله مکانهایی هستند که از سموم دفع آفات و داروها استفاده می کنند.

وی اضافه کرد: عدم توجه به بهداشت و نحوه صحیح مصرف سموم و داروها می تواند سلامت کارگران را به خطر اندازد.

وی بیان داشت: دامداری‌های سنتی به صورت پراکنده در شهرستان دیلم وجود دارند و آموزش دامداران سنتی بسیارمشکل تر از دامداران صنعتی است.

مدیر جهاد کشاورزی دیلم خواستار توجه بیشتر به دامداریهای سنتی و آموزش و افزایش آگاهی دامداران شد و تصریح کرد: در پرواربندی‌ها به جز در مرحله اول برای انگل‌زدایی و آفت‌زدایی از هیچ دارویی استفاده نمی‌شود.

سمپاشی شناورهای صیادی دوبار در سال

کارشناس تکثیر و پرورش آبزیان اداره شیلات دیلم دراین نشست گفت: هیچگونه سمی در بخش‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه شیلات دیلم استفاده نمی‌شود و همه کارکنانی که در بخش صید و پرورش میگو فعالیت می‌کنند دارای کارت تندرستی هستند.

ابوالقاسم عبائیان بیان داشت: شناورهای صیادی هر شش ماه یکبار با سمی که مورد تایید کارشناسان شبکه بهداشت است سمپاشی می شوند.

وی افزود: گرمازدگی یکی از مشکلاتی است که دریانوردان و صیادان  خصوصاٌ کارگرانی بر روی عرشه شناورهای صید میگو کار می کنند با آن روبرو هستند.

کارشناس اداره دامپزشکی دیلم نیز در ادامه این نشست مطالبی در خصوص بهداشت کشاورزی و اهمیت آن عنوان کرد و خواستار برگزاری کلاس‌های آموزشی ترویج کشاورزی برای دامداران روستایی درخصوص اثرات سموم و آفت کش ها شد.

کد مطلب 1701953

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