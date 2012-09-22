تبیین عمیق و دقیق ارزشهای دفاع مقدس در دانشگاهها ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا باقرزاده در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر اظهار داشت: دوران هشت سال دفاع مقدس، مشحون از نورانیت چهره های نورانی شهدا، رزمندگان و ایثارگران است و این گونه تعیین کرد که قدسیت آن ناشی از اتصال عمیق با درگاه حضرت حق سبحانه و تعالی است.



وی به ضرورت اتصال معنادار نسلهای بعد از دفاع مقدس با متن جریان دفاع مقدس و اهداف و پیامهای آن اشاره کرد و اظهار داشت: حماسه دفاع مقدس سرشار از آموزه های علمی و عملی بوده که باید برای انتقال این مفاهیم بدیع و عمیق فعالیتهای موثری صورت گیرد و این انتقال باید معنایی و آموزنده باشد تا در پیرامون این معنا که دفاع مقدس ازارزشها و آرمانها پایانی ندارد تلاش کنیم.



دبیرهم اندیشی استادان دانشگاههای مازندران، نگاه مقام معظم رهبری به مقوله ی اقتصاد مقاومتی را نشأت گرفته از فرهنگ مقاومت در متن دفاع مقدس دانست و بیان داشت: دفاع مقدس فقط دفاع از یک حدود و ثغور جغرافیایی نیست بلکه دفاع از کیان اسلامی وایرانی است.

اجرای طرح مطالعه در طبیعت در بهشهر



رئیس اداره کتابخانه های عمومی بهشهر از اجرای طرح مطالعه در طبیعت برای چهارمین با، با موضوع قصه خوانی برای کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت: این برنامه در مکان پارک 22 بهمن شهرستان بهشهر انجام شد.

علی ذبیح پور، رئیس اداره کتابخانه های عمومی بهشهر کتابداران را مروجان فرهنگ کتابخوانی و نخستین کتاب یاوران مردم برشمرد و اظهار داشت: جهت اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و آشنایی عموم مردم نسبت به این امر بزرگ، کتابداران کتابخانه عمومی شماره (1) بهشهر برآن شدند به عنوان سفیران فرهنگی مردم شهرستان، به اجرای طرح مطالعه کتاب در طبیعت اقدام کنیم.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی بهشهر افزود: کتابداران کتابخانه بهشهر در این برنامه با قصه گویی برای کودکان به دنبال انس کودکان با کتاب و آشنایی آنان با دفاع مقدس وفرهنگ جنگ وشهادت، در فضایی آزاد و خاطره انگیز برای آنان بودند.

برپایی نمایشگاه کتاب در فریدونکنار



رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان فریدونکنار از برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب با بیش از سه هزار جلد کتاب با موضوعات دفاع مقدس، حجاب، کودکان و کتب دینی خبر داد.

سید قاسم مهدی نیا افزود: در هفته دفاع مقدس با برگزاری ایستگاه نقاشی با موضوع شهادت، شهدا،‌ شهامت و ‌ایثار برای کودکان و نوجوانان و اهدا کتاب به خردسالان و کودکان یاد و خاطره ایام هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتیم.

وی به برگزاری مسابقه لاله های سرافراز ویژه هفته دفاع مقدس در کتابخانه های عمومی فریدونکنار اشاره کرد و گفت: این مسابقه به صورت مکتوب در میان اعضای فعال کتابخانه های عمومی برگزار و با استقبال بی نظیر مراجعان به کتابخانه ها مواجه شد.

