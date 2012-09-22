سال تحصیلی با نواخته شدن زنگ گلبانگ مهر در مشهد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خراسان رضوی در این مراسم نواخته شدن زنگ مدرسه را پیام آور رسالت سنگین خانواده در معطوف داشتن همت خود نسبت بهایجاد محیطی فارغ از دغدغه و سرشار از آرامش برای مطالعه و آموزش فرزندان و آغازمسئولیت خطیر معلمان دانست.
محمود صلاحی افزود: دانش آموزانباید تمام توان، استعداد و تلاش خود را صرف آموختن کنند تا فردایی سرشار از عزت و امید به آنان لبخند زند.
استاندار خراسانرضوی اظهار کرد: سال تحصیلی جدید را با توجه به اینکه دشمنان اسلام به ساحت مقدس پیامبر اسلام اهانت کردهاند با شعار مدرسه نبوی، تکریم تعالیم رضوی آغاز میکنیم.
وی افزود: در مقابله با عمل جاهلانه توهین به ساحت پیامبر اسلام(ص)، کار علمی و مطالعه سیره آن حضرت نیز در دستور کار مدارس قرار می گیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسانرضوی گفت: امروز بیش از یک میلیون دانشآموز و 80 هزار معلم در 10 هزار واحد آموزشی در سراسر خراسانرضوی سال تحصیلی جدید را آغاز میکنند.
محمدتقی فخریان از رشد 3 درصدی تعداد دانش آموزان در این استان خبر داد و اظهارکرد: 89 هزار دانش آموز پایه ششمی مهرماه وارد 3 هزار و 795 کلاس درس شدند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسانرضوی در ارتباط با کتابهای پایه ششم اظهار کرد: کتابهای تفکر و پژوهش و کار و فناوری به در پایه ششم ابتدایی قرار داده که دانش آموزان را با مفاهیم دینی و تربیتی و همچنین علمی آشنا میکند.
وی با اشاره به امتحانات پایه ششم گفت: دانشآموزان تا قبل از پایه ششم امتحاناتشان به صورت توصیفی و نمرات کیفی است که در پایه ششم شکل رسمیتری می گیرد و دانشآموزان پس از پایه ششم وارد دوره اول متوسطه میشوند.
فخریان با اشاره به اینکه معلمان پایه ششم از طریق جابجایی معلمان تامین شده اند، بیان داشت: تمامی کتب به جز دو عنوان از راهنمایی و فنی حرفه ای ها، از 15 شهریور توزیع شده است.
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی تصریح کرد: 625 کلاس از طریق بهسازی و نوسازی به فضاهای مدارس، افزوده شد و اگر پروژه های نوسازی افتتاح شود کمبودی در این حوزه نخواهیم داشت.
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