سند تحول بنیادین متحول کننده نظام آموزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در مراسم زنگ بازگشایی مدارس، آغاز سال تحصیلی جدید را متقارن با هفته دفاع مقدس یاد کرد و افزود: اول مهرماه روز بسیار ماندگاری برای همه ملت ایران است چرا که همه امروز درگیر مدرسه هستند و آغاز این روز تلاش یک ملت برای ارتقای تعلیم و تربیت است.

وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری برای اجرای درست و شفاف سند تحول بنیادین بسیارتاکید دارند که در این راستا باید معلمان به اجرای درست این سند باید توجه جدی کنند .

استاندار زنجان گفت: امروز یک ششم جمعیت ایران اسلامی وارد عرصه تعلیم و تربیت شده اند و در این راستا باید آموزش با کیفیت بهتری به دانش آموزان داده شود .

رئوفی نژاد تاکید کرد: ایران در کسب علم و آموزش رتبه اول را در خاورمیانه و مقام دوازدهم را در دنیارا به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه افزود: آغاز سال تحصیلی جدید آغاز توسعه و رشد و شکوفایی جامعه است که در این راستا باید معلمان و خانواده در راستای توسعه علم و تعلیم دانش آموزان با هم تعامل داشته باشند.

استاندار زنجان یادآور شد: امروز ارتقای علم و دانش در عرصه های بین المللی مرهون خون شهیدان است که در این راستا باید این علم و دانش روز به روز توسعه پیدا کند و دانش آموزان راه شهیدان را که عزت و اقتدار برای ایران بود را ادامه دهند.

رئوفی نژاد گفت: 14 نفر از ورودی های کنکور امسال با رتبه دو رقمی از دانش آموزان استان زنجان بودند که این شاخص بسیار مهم باید ارتقا پیدا کند .

وی ادامه داد: در استان شاخص های بسیاری وجود دارد که باید این شاخص ها توسعه پیدا کنند.