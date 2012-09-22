برداشت دو هزار تن پسته خشک از باغات استان قم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم ابراهیمی اظهار داشت: عملیات برداشت محصول پسته از سطح دو هزار هکتار از باغات بارده استان آغاز شده است.



وی با اشاره به اینکه استان قم بالغ بر پنج هزار و 200 هکتار باغ پسته دارد، افزود: با توجه به باردهی مطلوب باغات در سال جاری پیش بینی می شود حدود دو هزار تن پسته خشک از باغات استان برداشت شود.



مدیر باغبانی جهاد کشاورزی قم با تاکید بر اینکه بیش از دو هزار هکتار از باغات پسته استان به مرحله باردهی رسیده است، تصریح کرد: ارقام غالب پسته کشت شده در سطح باغات استان قم شامل فندوقی، کله قوچی، احمدآقایی و اکبری می باشد.



کشت پسته با شرایط اقلیمی قم سازگار است



وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه این سازمان برای توسعه باغات پسته اشاره کرد و ابراز داشت: کشت پسته با شرایط اقلیمی قم سازگار است و از این رو برای گسترش باغات پسته اعتبارات ارزان با کارمزد هفت درصد و بازپرداخت 15 ساله در نظر گرفته شده است.



ابراهیمی اضافه کرد: در حال حاضر محصول پسته در بخش جعفرآباد، جاده قدیم تهران، قمرود، قنوات، جاده کاشان و حومه قم زیرکشت است.



وی در ادامه از کشاورزان خواست تا بخشی از زمین های زراعی خود را به کشت محصول پسته اختصاص دهند تا درآمد پایدار ایجاد و در مصرف آب نیز صرفه جویی شود.

