قم دارای دو نماینده در لیگ برتر کاراته کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی بین تیم های شرکت کننده در مسابقات فصل جدید باشگاه های برتر و همچنین سوپر لیگ کاراته کشور در حالی انجام پذیرفت که در آیین قرعه کشی دو تیم به نمایندگی از کاراته استان قم نیز حضور داشتند.



به همین منظور در آستانه آغاز فصل جدید مسابقات لیگ برتر و سوپر لیگ کاراته قهرمانی باشگاه های کشور، اکنون کاراته کاهای قمی در قالب تیم دو تیم مدعی کسب عنوان، آماده حضور در پیکارهای لیگ برتر کاراته قهرمانی کشور می شوند.



مولایاری به مسابقات جهانی فرانسه اعزام می شود



نماینده هیئت ورزش های جانبازان و معلولان استان قم به رقابت های جهانی فرانسه اعزام می شود.



سومین مرحله تمرینات ملی پوشان کشورمان از امروز آغاز شده و تا 9 مهر ماه در تهران، مجموعه ورزشی آزادی ادامه دارد در حالی که تیم ملی فوتسال افراد با معلولیت ذهنی ایران که سال گذشته عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرد، آبان ماه امسال در رقابتهای قهرمانی جهان سال 2012 در کشور فرانسه شرکت می کند.



در این اردو یکی از ملی پوشان، قهرمان ارزنده یکی از فوتسالیست های بنام و توانمند ورزش معلولین استان قم یعنی مهدی مولایاری بعد از کسب افتخار در مسابقات جهانی ایتالیا به منظور اعزام به رقابت های جهانی فرانسه به اردوی تیم ملی دعوت شد.



تکواندوکار قمی به عضویت تیم ملی‌ درآمد



تکواندوکار قمی برای شرکت در پیکارهای تکواندو قهرمانی جهان در ترکیب تیم ملی کشورمان قرار گرفت.



در رقابت‌های انتخابی تیم ملی تکواندو بزرگسالان کشورمان که به منظور شناخت ترکیب این تیم برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان برگزار شد‏، سیدمحمد رفیعی تکواندوکار ارزشمند قمی با موفقیت به عضویت تیم ملی درآمد.



رفیعی که مردادماه سال 88 در رقابت‌های بین‌المللی کره‌جنوبی به همراه تیم ملی تکواندو نیروهای مسلح کشورمان موفق به کسب عنوان قهرمانی و نشان طلا شده بود‏، در وزن پنجم در کنار نفرات مطرحی قرار داشت که با موفقیت عضو تیم ملی در این وزن شد.