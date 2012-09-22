به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشگر پاسدرمحمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسدران انقلاب اسلامی امروز شنبه درحاشیه دومین نمایشگاه تخصصی توانمدیهای بهداری در رزم نیروهای مسلح که به همت معاونت بهداری نیروی زمینی سپاه برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره تهدیدات نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران اظهار داشت: تهدیدات آنها ما را جدی تر می کند و نهایت این دشمنی ها به درگیری های فیزیکی ختم می شود.

فرمانده کل سپاه ادامه داد: ما تمام تلاش خود را به کار می گیریم که توان دفاعی خود را درمقابل دشمنان بالا ببریم تا اگر تعارض و بی عقلی از سوی آنها صورت گرفت با توان دفاعی بالا از خود و دیگر کشورها که به کمک ما نیاز دارند، دفاع کنیم.