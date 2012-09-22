توهین به پیامبر اعظم (ص) به‌ خاطر تحقیر استکبار توسط اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا صبح شنبه در مراسم کلنگ‌زنی پردیس دانشگاه نیشابور اظهارکرد: استکبار جهانی گمان می‌کند ریشه این تحقیر‌های او در جهان اسلام است و این اقدام توهین‌آمیز در شرایطی انجام می‌شود که جنبش‌های منطقه در حال شکل‌گیری و ایران در تحریم است.

وی با اشاره به تحریم‌ها و دسیسه‌های غرب علیه ایران واسلام اظهار داشت: برگزاری جنبش عدم تعهد با این سطح بالا و کم ‌نظیر با توجه به تاکیدها و منع‌ کردن‌های آمریکا به اعضا، نشان از شکست استکبار در زمینه‌های مختلف دارد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تشدید تحریم‌ها علیه ایران و تحرک‌های کشور کانادا گفت: علت اینکه در این موقعیت این فیلم موهن را علنی می‌کنند به‌خاطر آن ‌است که بازتاب‌‌های موفق اجلاس غیر متعهدها را تحت الشعاع قرار بدهند.

سبحانی‌نیا تصریح کرد: در عمر33 ساله انقلاب اسلامی فقط خدا در کنار مردم بوده است زیرا توان نظامی، فرهنگی و اقتصادی ما هیچ کدام بالا نبود وتمام این پیروزی‌ها به لطف خدا، معنویت کلام امام،خون شهدا و رهبری مقام معظم رهبری بوده است.

وی با بیان اینکه شاید نتوانیم در بخش‌هایی به سند چشم‌انداز 20 ساله برسیم، تصریح کرد: در بعضی موضوعات این سند جلو افتاده‌ایم و رقم 20 هزار مقاله علمی نشان از شرایط خوب ایران در محیط‌های علمی دارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دشمن فکر می‌کند می‌تواند ایران را منزوی کند اما در حقیقت خود آ‌ن‌ها منزوی شده‌اند.

سبحانی‌نیا گفت: هر چند تحریم‌ها مشکلاتی را برای ما به وجود آورده ولی خود این تبدیل به یک فرصت شده که ما به این نتیجه رسیده‌ایم که باید به توانایی‌های خود متکی باشیم و هیچ گونه اتکایی به غرب و امریکا نداشته باشیم.

وی با اشاره به مجموعه سایت دانشگاهی نیشابور بیان کرد: پردیس دانشگاه نیشابور اولین مجموعه‌ای است که قبل از کلنگ‌زنی کار آن آغاز شده است.

علت و مشکلات جابه‌جایی زمین دانشگاه اظهار داشت: اگر این مجموعه در مکان قبلی آغاز به کار می‌کرد شاید تا 10 سال دیگر هم زیرساخت‌های آن آماده نمی‌شد، ولی خوشبختانه این زمین در کنار شهر بوده و از خدمات شهری، برق وآب هم‌اکنون بهره‌مند است.

وی گفت: دانشگاه نیشابور با سه دانشکده درآینده زمینه رشد بیشتر، جذب هیئت علمی و اساتید بیش‌تر و گرفتن مجوز از وزارت علوم برای رشته‌های بیش‌تر را دارد.

سبحانی‌نیا یادآور شد: گسترش دانشگاه یکی از خواسته‌های قدیم نیشابور بوده است و خوشبختانه هم ‌اکنون 20 واحد دانشگاهی تا سطح دکتری در این شهرستان در حال فعالیت هستند.

وی از وجود 20 رشته در واحد علوم و تحقیقات و اضافه شدن رشته فیزیک هسته‌ای به این رشته‌ها خبر داد.

نماینده مردم شهر‌های نیشابور و فیروزه اذعان کرد: با تمام این فعالیت‌ها نیشابور با توجه به سابقه تاریخی و فرهنگی خود، حق اش بیش‌تر از این‌ها است.

سبحانی‌نیا یادآور شد: برای این‌که شش هزار متر مربع بنا برای پردیس دانشگاه نیشابور داشته باشیم ابتدا در تهران موافقت نمی‌کردند و حتی کار، چند مرتبه به دعوا، قهر وآشتی رسید.

وی گفت: اما چون سخن ما منطقی بود در انتها این موضوع درست شد وموافقت تهران جذب شد.

در ادامه رئیس دانشگاه ملی نیشابور گفت: در پردیس دانشگاه نیشابور، دانشکده‌های «ادبیات و علوم انسانی» و «علوم پایه» هر کدام به ترتیب به مساحت سه هزار متر مربع و سه هزار و 500 متر مربع زیربنا پیش‌بینی شده است.

دکتر مرتضی سخایی در مراسم کلنگ‌زنی پردیس دانشگاه نیشابور افزود: مجموعه‌های مذکور مصوبه کمیسیون 215 قانون برنامه پنجم توسعه بوده و در سال 1391 شروع و تا سال 1393 به بهره‌برداری می‌رسد.

او زیربنای سازمان مرکزی دانشگاه را هفت هزار متر مربع عنوان کرد و اظهار داشت: این ساختمان جزء مصوبات صدمین سفر رئیس جمهور بوده که از سال 1391 شروع و تا سال 1392 به بهره‌برداری می‌رسد.