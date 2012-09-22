100پایگاه توسط کمیته امداد در زنجان برای جشن عاطفه ها فعالیت می کنند

رضا حسنلو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال نیز همچون سالهای گذشته جشن ملی و معنوی عاطفه ها توسط کمیته امداد و با همراهی دستگاههای دخیل در این جشن برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه امسال در پنج مهر ماه زنگ عاطفهها در مدارس استان نواخته میشود، اضافه کرد: همچنین روز 6 مهر ماه نیز جشن عاطفه ها در سراسر استان برگزار میشود.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان زنجان با اشاره به اینکه در روز جمعه هفتم مهر ماه نیز کمکهای مردمی برای اهدا به دانش آموزان نیازمند در مصلایهای نماز جمعه جمعآوری می شود، اضافه کرد: در مجموع امسال 100 پایگاه شهری توسط کمیته امداد استان زنجان برای برگزاری جشن عاطفهها برپا میشود.
وی همچنین یادآور شد: امسال 21 پایگاه نیز در سطح دانشگاههای استان زنجان برای جمعآوری کمکهای مردمی در قالب جشن عاطفه ها دایر می شود.
حسنلو تصریح کرد: در مجموع در 120 پایگاه برپایی که در سطح شهر و در دانشگاهها است، 600 نفر نیروی امدادگر و بسیجی اقدامات لازم را از قبیل حضور در پایگاه، شمارش وجوه دریافتی در طول جشن و تفکیک کمکهای جمعآوری شده انجام می دهند.
وی همچنین از برپایی 49 پایگاه جمعآوری کمکهای مردمی در مساجد منتخب استان و همچنین 61 پایگاه روستایی در جشن عاطفهها خبر داد و گفت: این پایگاهها نیز به همت بسیج برپا میشود.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان زنجان همچنین با اشاره به اینکه به منظور ترویج فرهنگ انفاق و احسان و کمک به هم نوع پایگاههای جمعاوری کمک برای دانش آموزان نیازمند در همه مدارس استان زنجان برپا میشود، ادامه داد: همچنین امدادگران در خانه انفاق، احسان و نیکوکاری کمیته امداد استان زنجان واقع در چهار راه انقلاب جنب مخابرات نیز آماده دریافت کمکهای مردمی در طول سال و در این برهه زمانی به مناسبت جشن عاطفهها هستند.
حسنلو افزود: امسال نیز همچون سالهای گذشته اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان، انجمن اولیا و مربیان و سازمان دانشآموزی، صداو سیمای مرکز زنجان و بسیج مستضعفان هر کدام در سرفصلهای کاری متفاوت با کمیته امداد در برگزاری جشن عاطفهها همکاری میکنند.
وی ادامه داد: بنا به اعلام معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان زنجان شماره حساب سیبای 0108640426007نزد بانک ملی نیز به منظور واریز وجوهات نقدی مردم نوع دوست استان زنجان برای کمک به دانشآموزان نیازمند اختصاص یافته است.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان زنجان گفت: امسال هر مدرسه یک پایگاه جشن عاطفهها خواهد بود.
حسنلو افزود: جشن عاطفهها هر سال و به منظور جمعآوری کمک برای دانشآموزان نیازمند برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه تاکنون تهمیدات لازم برای برگزاری این جشن در استان زنجان اندیشیده شده است، تصریح کرد: امسال جشن عاطفهها با شعار "دانشآموزباوری، دانشآموزیاوری در فرهنگ رضوی" برگزار میشود.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان، با اشاره به شعار هر مدرسه یک پایگاه جشن عاطفهها، یادآور شد: یکی از اهدافی که در برگزاری جشن عاطفهها دنبال میشود، آشنایی دانشآموزان با فرهنگ انفاق و احسان است.
حسنلو تاکید کرد: درست است که هدف از برگزاری جشن عاطفهها جمعآوری کمک برای دانشآموزان نیازمند است، ولی در صورتی که این جشن در همه مدارس استان برگزار شود، دانشآموزان بیشتر با فرهنگ انفاق و کمک به نوعدوستان خود آشنا میشوند.
وی، در ادامه با اشاره به مبلغ کمکهای جمعآوری شده توسط کمیته امداد استان زنجان برای کمکرسانی به مردم زلزلهزده آذربایجانشرقی، ابراز کرد: در حال حاضر نیز کمیته امداد از حال زلزلهزدگان غافل نبوده و در روز جشن عاطفهها صندوقهای جداگانهای به منظور جمعآوری کمک برای دانشآموزان زلزلهزده شمالغرب تعبیه میشود.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداداستان زنجان ، گفت :پایگاههای جشن عاطفهها در استان زنجان را مدارس، ادارات، معابر و میادین عنوان کرد و افزود: در مساجد منتخب نیز در قالب طرح مسجدمحوری این کار صورت میگیرد.
حسنلو، با اشاره به اینکه مردم استان زنجان همواره در اجرای طرحهای مختلف همراه کمیته امداد بوده و از حال نوعدوستان خود غافل نبودهاند، ادامه داد: امیدواریم در این جشن نیز مردم استان زنجان با کمکهای خود دل کودکان نیازمند را شاد کرده و چراغ علم و دانش را در دل آنها روشن کنند.
وی یاد آور شد: امدادگران در خانه انفاق، احسان و نیکوکاری کمیته امداد استان زنجان واقع در چهارراه انقلاب جنب مخابرات نیز آماده دریافت کمکهای مردمی در طول سال و در این برهه زمانی به مناسبت جشن عاطفهها هستند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان زنجان گفت: امسال همانند سالهای گذشته ادارهکل آموزش و پرورش استان زنجان، انجمن اولیا و مربیان و سازمان دانشآموزی، صدا و سیمای مرکز زنجان و بسیج مستضعفان هر کدام در سرفصلهای کاری متفاوت با کمیته امداد در برگزاری جشن عاطفهها همکاری میکنند.
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