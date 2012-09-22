  1. ورزش
۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۸

اعضای کمیته‌های بانوان شیرجه، شنای موزون و واترپلو منصوب شدند

اعضای کمیته‌های بانوان شیرجه، شنای موزون و واترپلو منصوب شدند

سرپرست فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو طی احکامی اعضای کمیته‌های بانوان شیرجه، شنای موزون و واترپلو را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، برانوش نیک بین بنا به پیشنهاد کمیته بانوان لیلا عمادی را به عنوان سرپرست کمیته مشورتی شیرجه و مرجان جسمانی، شهرزاد کشتکار، مونا علی و مریم محسنی را به عنوان اعضای کمیته مشورتی واترپلوی بانوان و همچنین الهام عظیم‌زاده، آرتیمیس نقیب‌زاده، اعظم دانایی‌فر، اعظم رشیدی و افسانه تیموری را به عنوان اعضای کمیته مشورتی شنای موزون منصوب کرد.

در قسمتی از این حکم آمده: امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از نیروهای متعهد در پیشبرد اهداف عالیه فدراسیون موفق و موید باشید.

کد مطلب 1702006

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها