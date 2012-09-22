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۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۷

گل محمدزاده:

جاده هلان به بستان آباد تا پایان امسال بهره برداری می شود

جاده هلان به بستان آباد تا پایان امسال بهره برداری می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان بستان آباد گفت: جاده 5 کیلومتری هلان به بستان آباد تا پایان امسال مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

الیاس گل محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت نامناسب جاده کنونی هلان به سمت بستان آباد اظهار داشت: طبق مطالعات صورت گرفته ، مقرر شد در کنار این جاده ، جاده دیگری با زیرسازی های مناسب احداث شود که این پروژه در بحث اعتبارات با مشکل روبرو شد و پیمانکار نیز توان مالی پرداخت هزینه این جاده نداشت.

وی افزود: در این خصوص با نماینده قبلی و کنونی مجلس، جلسات مختلفی انجام دادیم که این جاده در یک مکان دیگر و با خریداری زمین از مالکین احداث شود که مالکین رقم بالایی پیشنهاد دادند و این جاده خود به خود منتفی شد.

وی با بیان اینکه این طرح ، جزو پروژه های ملی محسوب می شود، ادامه داد: جاده هلان به بستان آباد را در ادامه پروژه طرح قبلی آغاز می کنیم و با پرداخت ضرر و زیان ، پیمانکار کار خود را با زیرسازی های بتنی آغار کرده و تا پایان امسال تحویل می دهد.

این جاده به دلیل داشتن عرض کم و واقع شدن در مسیر آذربایجان شرقی به اردبیل از ترافیک بالایی برخوردار است که هر از چند گاهی تصادفات سنگینی را در آن شاهد هستیم.
 

کد مطلب 1702012

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