  1. استانها
  2. قم
۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۶

در برنامه حدیث روز/

مخاطبان کانال ندای اسلام با سیره پیامبر اسلام (ص) آشنا می شوند

مخاطبان کانال ندای اسلام با سیره پیامبر اسلام (ص) آشنا می شوند

قم - خبرگزاری مهر: مدیر کانال ندای اسلام رادیو معارف گفت: کانال ندای اسلام رادیو معارف هر روز با برنامه حدیث روز، مخاطبان را با سیره پیامبر گرامی اسلام آشنا می‌کند.

سید حامد حسینیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لزوم آشنا سازی مخاطبان با سیره عملی و شخصیت پیامبر اسلام (ص) افزود: کانال ندای اسلام رادیو معارف برای آشناسازی مخاطبان انگلیسی زبان با ویژگی ‌ها و سجایای اخلاقی و سیره حضرت ختمی مرتبت (ص) برنامه "حدیث روز" را روی آنتن می برد.

وی ادامه داد: در این برنامه روایاتی از پیامبر گرامی اسلام در موضوعات مختلف اخلاقی، اجتماعی و سیره آن حضرت توسط کارشناس برنامه طاهر رضا جعفر از کارشناسان علوم اسلامی جهان اسلام ارائه و بررسی می‌شود.
 
مدیر کانال ندای اسلام رادیو معارف  با اشاره به زمان پخش برنامه و عوامل تهیه و تولید آن اعلام داشت: این برنامه به تهیه کنندگی و سردبیری جواد معافی هر روز از ساعت 12 و 10 دقیقه از کانال ندای اسلام رادیومعارف پخش می‌شود.
کد مطلب 1702017

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها