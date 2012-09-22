مخاطبان کانال ندای اسلام با سیره پیامبر اسلام (ص) آشنا می شوند

سید حامد حسینیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لزوم آشنا سازی مخاطبان با سیره عملی و شخصیت پیامبر اسلام (ص) افزود: کانال ندای اسلام رادیو معارف برای آشناسازی مخاطبان انگلیسی زبان با ویژگی ‌ها و سجایای اخلاقی و سیره حضرت ختمی مرتبت (ص) برنامه "حدیث روز" را روی آنتن می برد.

وی ادامه داد: در این برنامه روایاتی از پیامبر گرامی اسلام در موضوعات مختلف اخلاقی، اجتماعی و سیره آن حضرت توسط کارشناس برنامه طاهر رضا جعفر از کارشناسان علوم اسلامی جهان اسلام ارائه و بررسی می‌شود.

مدیر کانال ندای اسلام رادیو معارف با اشاره به زمان پخش برنامه و عوامل تهیه و تولید آن اعلام داشت: این برنامه به تهیه کنندگی و سردبیری جواد معافی هر روز از ساعت 12 و 10 دقیقه از کانال ندای اسلام رادیومعارف پخش می‌شود.