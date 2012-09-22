بهره برداری از مدرسه خیریه حاج ترابی دراراک

به گزارش خبرنگارمهر استاندار استان مرکزی ظهر شنبه در مراسم بهره برداری از این پروزه آموزشی در شهر اراک گفت: خیرین مدرسه ساز نقش مهم و تاثیر گذاری در توسعه فضاهای آموزشی در کشور دارند.

علی اکبر شعبانی فرد افزود: سرمایه انسانی بزرگترین سرمایه هر کشور است و مدرسه به عنوان نخستین کانون پرورش این سرمایه های ارزشمند باید حرکت در مسیر آموزش به شیوه نوین را در دستور کار خود قرار دهند.

وی با اشاره به استقرار نظام آموزشی جدید در کشور بیان داشت: با استقرار این نظام آموزشی جدید مطمئنا شاهد تربیت دانش آموزان با کیفیت آموزشی بهتر خواهیم بود.

استاندار مرکزی ضمن تقدیر از دست اندرکاران آموزش و پرورش استان مرکزی در راستای آماده سازی واحد های اموزشی برای استقرار نظام آموزشی 3-3-6 گفت: آنچه امروز مورد توجه وزارت آموزش و پرورش کشور به عنوان تنها متولی تربیت فرزندان این خاک وبوم است زمینه ساز تحقق روحیه حق پروری، عدالت جویی، مسئولیت پذیری، خودباوری، و ظلم ستیزی در بین نسل آینده کشور خواهد شد.

محمد صادق قائمی مدیرکل نوسازی و تجهیزات مدارس استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: 31 پروژه آموزشی استان مرکزی با مشارکت خیرین این استان با هزینه ای بالغ بر 88 میلیارد ریال در حال احداث است.

قائمی در ادامه با اشاره به پروژه مدرسه خیریه حاج ترابی گفت: دبیرستان خیریه حاج حسین ترابی در زمینی به وسعت دو هزار و 17 متر مربع احداث شده که دارای 680 متر مربع سالن ورزشی، 71 متر مربع فضای سرایداری، یکهزار و 495 متر مربع محوطه سازی و 175 متر دیوار کشی است.

وی یادآور شد: برای احداث این مدرسه بیش از 11 میلیارد و 500 میلون ریال هزینه صرف شده است.