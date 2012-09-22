مدیران در ساخت فضاهای دانشگاهی نیشابور تسریع کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جلال هاشمی صبح شنبه در مراسم کلنگ‌زنی پردیس دانشگاه نیشابور، اظهارکرد: انرزی زیادی برای سایت دانشگاهی نیشابور انجام شده است و مردم باید بدانند وضعیت دانشگاه در نیشابور از جهت نرم‌افزاری وسخت‌افزاری شرایط خوبی را پیدا کرده است.

وی با اشاره به علت جابجایی پردیس دانشگاهی از جاده بوزان به مکان فعلی خود در کنار شهر نیشابور، اظهار داشت: در انتقال زمین، حرف و حدیث بسیار بود که 90 درصد آن به‌خاطر کسانی بود که در اطراف آن زمین خریده و به فکر منافع خود بودند و10 درصد دیگر شاید برای رضای خدا بود.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: مسکن و شهر‌سازی نیزدر ابتدای امر مایل به همکاری نبود ولی بعد همکاری خوبی از خود نشان داد و هم‌اکنون از بزرگراه نیشابور- سبزوار تا کوه بینالود یک شهرک دانشگاهی ایجاد می‌شود.

هاشمی تصریح کرد: 30 هکتار به دانشگاه پیام ‌نور زمین داده شده و تا کنون اقداماتی در ساخت انجام شده است ولی تاکید ما بر سرعت بخشیدن ساخت و ‌ساز توسط دانشگاه پیام نور است.

وی بیان داشت: در این زمین 30 هکتار به دانشکده علوم پزشکی، 100 هکتار به دانشگاه نیشابور، 100 هکتار به واحد علوم و تحقیقات و 30 هکتار به حوزه علمیه داده شده است.

فرماندار نیشابور از انجام اقدامات اولیه در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد وخطاب به ادارات مسکن و شهرسازی، مخابرات، آب، برق و گاز تاکید کرد: تمام این ادارات مربوط، موظف به نهایت مساعدت برای سرعت بخشیدن به کار سایت دانشگاهی نیشابور هستند.

فرماندار نیشابور اضافه کرد: زمین کتابخانه مرکزی نیشابور با سه هزار متر مربع توسط شهرداری پیش‌بینی شده که دو میلیارد و 70 میلیون ریال از سوی اعتبارات استانی برای آن نیز در نظر گرفته شده است.

هاشمی یادآور شد: باید همه به یکدیگر کمک کرده و هم‌فکری کنیم زیرا فضای نیشابور از لحاظ فرهنگی آماده است.

معاون استاندار و فرماندار نیشابور با بیان اینکه شتاب نیشابور در حوزه‌های مختلف خوب بوده است، بیان کرد: متاسفانه هنوز شهروندان از زیباسازی‌ها، آسفالت‌ها، فضاسازی‌ها و بوستان‌ها گلایه‌مند هستند، هر چند اقدامات خوبی نیز از سوی شهرداری تاکنون انجام شده است ولی باید موفق‌ترباشد.

در حاشیه تعداد نه نفر از مسئولان شهرستان به ‌نوبت کلنگ این مجموعه را زدند.