به گزارش خبرنگار مهر، سمینار یکروزه "معرفی فناوری موج میلیمتری و تراهرتز" توسط گروه ارتباطات رادیویی پژوهشکده فناوری ارتباطات مرکز تحقیقات مخابرات ایران چهارم مهرماه جاری برگزار می شود.

در این سمینار ضمن معرفی فناوری موج میلیمتری تراهرتز، پروژه های مرتبط در این زمینه که در پژوهشکده فناوری ارتباطات تعریف شده معرفی و دستاوردهای آن ارائه خواهد شد.



سمینار فناوری موج میلیمتری و تراهرتز به معرفی کلیات، کاربردها و محصولات در حوزه موج میلیمتری، کاربردهای موج میلیمتری و تراهرتز در حوزه تصویربرداری و رادار، استانداردها و رگولاتور رادیوهای موج میلیمتری و تکنولوژی و چالشهای طراحی و ساخت رادیوهای موج میلیمتری می پردازد.



محصولات این فناوری در حوزه رادیو‌های نقطه ‌به ‌نقطه، رادارهای کنترل ترافیک هوشمند، شبکه‌های WPAN، تصویربرداری و رادارهای نظامی و امنیتی در حال ورود به بازار است.