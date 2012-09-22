جوانان رزمندگان خط مقدم جبهه دفاع از کیان کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گروسی پیش از ظهر شنبه در آیین نواخته شدن زنگ مدارس که در دبیرستان دخترانه شاهد حضرت زینب (س) و هنرستان دخترانه گلشن، برگزار شد، اظهار داشت: اهمیت تحصیل علم و دانش و افزایش آگاهی بر هیچکس پوشیده نیست و امروزه با توجه به توطئه چینی دشمنانی که قصد دارند دنیا را تحت سلطه خود در آورند، این مساله اهمیت بیشتری پیدا می کند.



وی ادامه داد: همگان می دانند که دشمنان اسلام قصد دارند با شیوه های مختلف، جلوی پیشرفت و دستیابی کشورهای اسلامی به فناوری روز دنیا را بگیرند، تا این کشورها همواره محتاج آنان باشند، اما جوانان غیور ایران اسلامی به مبارزه با این تفکر پرداختند و با تلاش و کوشش شبانه روزی، کشور را در ابعاد مختلف علمی به خودکفایی رساندند و حتی در برخی رشته ها از بسیاری کشورهای پیشرفته نیز جلو زدند.

ترور دانشمندان ایران اسلامی احمقانه ترین روش دشمن



این مسئول گفت: دشمنان اسلام وقتی با پیشرفت بی وقفه ایران در علم و دانش روبرو شدند، با اتخاذ احمقانه ترین روش و ترور دانشمندان کشور، سعی در متوقف کردن این حرکت داشتند اما نمی دانند که خون پاک این شهدا در رگهای یکایک جوانان ایران اسلامی جریان دارد.

گروسی بیان کرد: کسب رتبه هفدهم علمی در جهان، نمونه ای از افتخارات ایران اسلامی است که از طریق تلاش و همت دانش آموزان و دانشجویان کشور محقق شد و نشان داد علیرغم تمامی تحریم ها و توطئه های دشمن، جوانان همواره در پی کسب علم و دانش هستند و در این راه از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهند کرد.

نماینده مردم شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی افزود: نسل جوان باید تلاش کند با کسب علم و دانش و پیشرفت، توطئه های دشمن را خنثی کند و نشان دهد که در جنگ نرم جهان علیه اسلام و کشورهای اسلامی به وی‍ژه ایران، نسل جوان همچون نسل اول انقلاب تا پای جان در دفاع از کشورشان می ایستند و اجازه تجاوز دشمن به خاک پاک ایران را نخواهند داد.