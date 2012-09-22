شورای جهانی کلیساها اهانت به پیامبر اسلام(ص) را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه ششمین دور گفتگوی ادیان به مدت دو روز از 26 لغایت 28 شهریورماه با شرکت هیأت اعزامی از مرکز گفتگوی ادیان‌ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ژنو برگزار شد.

"فیکس تویت" دبیرکل شورای جهانی کلیساها در مراسم ویژه افتتاحیه ششمین دور گفتگوی ادیان، اهانت به مقدسات اسلام را محکوم و ساخت و پخش فیلم موهن و سخیف اهانت به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام(ص) را اهانت به همه ادیان دانست و به شدت آن را نکوهش کرد.

وی احترام به همة ادیان و پیامبران الهی را لازم دانسته و اظهار امیدواری کرد همه کسانی که خواهان صلح و همزیستی مسالمت آمیز ادیان می­باشند، برای تحقق این امر باید تلاش جدی کنند.

"تویت" ضمن خوشامدگویی به هیأت اعزامی از جمهوری اسلامی ایران و دیگر اعضا و اندیشمندان شرکت کننده در این نشست، گفت: امیدواریم بتوانیم با تعامل بیشتر و توجه به مشترکات دینی گام­های مؤثرتری جهت به ثمر رساندن دستاوردهای گفتگوی بین ادیان برداریم.

محمدرضا دهشیری، رئیس هیأت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به ششمین نشست گفتگوی ادیان در سخنان کوتاهی ضمن تشکر از تلاش­های شورای جهانی کلیساها و فراهم نمودن برگزاری این نشست، گفت: ما بر آن هستیم تا از رهگذر این نشست­ها و گفتگوها بین اندیشمندان مسلمان و مسیحی بتوانیم به همزیستی پیروان ادیان الهی وصلح پایدار در جهان کمک و مساعدت نماییم.

روز قبل از آن نیز دبیرکل شورای جهانی کلیساها که محل آن در کشور سوئیس می‌باشد بیانیه ای منتشر کرد که بازتاب زیادی در رسانه های جهانی داشت.

در این بیانیه ضمن مردود دانستن اقدام غیراخلاقی سازنده آمریکایی فیلم اهانت آمیز به ساحت پیامبر گرامی اسلام و ابراز تاسف از این کار تولید و پخش فیلم بیگناهی مسلمانان را نسبت به باورهای اسلامی و مسلمانان موهن خوانده و اعلام داشته است که این فیلم توسط کسانی تولید و پخش شده است که در حقیقت نه نماینده هیچ یک از ادیان الهی می باشند و نه نماینده کشور و دولت خاصی هستند. در واقع این توهین به دین اسلام توهین به تمامی دینداران می‌باشد و در این خصوص مسیحیان و مسلمانان باید در کنار یکدیگر اینگونه توهین‌ها را محکوم نمایند.