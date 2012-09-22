آغاز شایسته سالاری در بناب

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد باقری بنابی درآیین تودیع و معارفه رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب افزود: دانشگاه محل تعلیم و تربیت است و باید قداست آن نیز حفظ شود.

وی با بیان اینکه حوزه، دانشگاه و مدارس حرف اول و آخر را باید در جامعه بزنند، گفت: افرادی که در حوزه و دانشگاه فعالیت می کنند، باید دارای طهارت و قداست بیشتری باشند و دانشگاه ها برای سایر مجموعه ها الگو باشند.

نماینده مردم بناب در مجلس با اشاره به وجود نیروهای مازاد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب از مسئولین منطقه خواست تا با تدبیر و دادن مجوز این معضل را حل کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس سپس نقد سازنده را بهترین عامل پیشرفت یک جامعه دانست و تصریح کرد: افرادی که قصد دارند به من خدمت کنند، حتماً مرا نقد کنند.

باقری بنابی همچنین از شروع شایسته سالاری در بناب خبر داد و گفت: افرادی که لایق هستند، وارد عرصه مدیریت خواهند شد ضمن آنکه نماینده سالاری نیز حذف خواهد شد.

وی از راکد ماندن اجرای کرسی های آزاداندیشی در دانشگاهها انتقاد کرد و گفت: برگزاری کرسیهای آزاداندیشی مطالبه جدی مقام معظم رهبری است، ولی این موضوع در دانشگاههای ما همچنان بدون اقدام مانده است.

باقری بنابی از ریاست جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب خواست برای ارتقاء کیفی و محتوایی این واحد گامهای اساسی را بردارند و با سعه صدر از تمام ظرفیتهای موجود دانشگاه برای رسیدن به این امر مهم استفاده کنند.