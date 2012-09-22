دستگیری 216 سارق در شهرستان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس رحمانی در این باره اظهارداشت: شهرستان البرز به لحاظ موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر عبوری پایتخت، مهاجرپذیری، وجود شهرک‌های صنعتی نظیر شهر صنعتی البرز و لیاء از شهرستان‌های با اهمیت استان قزوین است.

وی افزود: با تلاش‌های صورت گرفته در سال جاری شاهد کاهش جرایم بوده‌ایم به طوری که طی شش ماه ابتدای سال جاری هیچ گونه جرایم خشنی در این شهرستان رخ نداده است.

فرمانده انتظامی شهرستان البرز بیان کرد: در این مدت فعالیت‌های مختلفی در حوزه پلیس شهرستان البرز صورت گرفته که موجب افزایش کشفیات پلیس آگاهی و کاهش قابل توجه جرایم شده است.

رحمانی تصریح کرد: با تلاش مأموران این شهرستان در وقوع سرقت احشام 67 درصد، کیف‌قاپی 37 درصد، سرقت مغازه 65 درصد و سرقت موتورسیکلت 17 درصد کاهش داشته‌ایم.

این مسئول یادآورشد: همچنین در ابتدای سال جاری تاکنون در اجرای طرح امنیت اجتماعی 700 دستگاه خودرو، 800 دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف، دو باند فساد متلاشی و 216 سارق و 24 قاچاقچی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان البرز عنوان کرد: در حوزه درون شهری در این مدت در میزان کشته‌ها 86 و مجروحان 38 درصد کاهش و در حوزه برون شهری تعداد فوتی‌ها 18 درصد کاهش داشته است.

رحمانی عنوان کرد: تعامل، همراهی و همدلی مسئولان شهرستان البرز از جمله تعامل دستگاه قضا و ناجا در این شهرستان در سطح خوبی که منجر به ارتقای امنیت و خدمت هرچه بیشتر به مردم شده است.

این مسئول اظهارداشت: ارتباط خوب پلیس و مردم موجب توانمندی همکاران در سطح منطقه شده است و امیدواریم بتوانیم با تعامل و ارتباط نزدیک، رضایتمندی مردم را افزایش و احساس امنیت را هرچه بیشتر رشد دهیم.

فرمانده انتظامی شهرستان البرز افزود: با تکیه بر تجربیات به دست آمده و اطلاعات مردمی طی این مدت میزان کشفیات مواد مخدر 100 درصد افزایش داشته است که در این راستا عملیات پاکسازی مناطق آلوده در چند مرحله به اجرا درآمده و نتایج خوبی به دست آمده است.

رحمانی در پایان یادآورشد: هدف اصلی پلیس، بالا بردن احساس امنیت در جامعه، برخورد شدید با تبهکاران، بالا بردن سطح دانش فنی و تخصص پرسنل و تکریم هویت انسانی افراد جامعه است.